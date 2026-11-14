El PP pide a Bruselas que revise las inversiones ferroviarias tras los accidentes de Adamuz y Urda

El Partido Popular (PP) ha registrado varias preguntas parlamentarias para que la Comisión Europea examine las inversiones financiadas con fondos comunitarios en la red ferroviaria española y los controles sobre su mantenimiento y modernización. La iniciativa llega tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), este último con 69 víctimas mortales, según la información recogida por los populares.

Las preguntas están encabezadas por la secretaria general del PP, Dolors Montserrat. Los eurodiputados quieren saber si las inversiones anunciadas por el Gobierno se han traducido en infraestructuras y sistemas de protección instalados, probados y en servicio. También reclaman que se compruebe si España ha cumplido sus obligaciones europeas en materia de seguridad ferroviaria y de control del gasto.

El PP sostiene que las dudas sobre la ejecución de las obras, el funcionamiento de los sistemas de protección y la supervisión de los fondos comunitarios exigen explicaciones ante Bruselas. Pide que las instituciones europeas verifiquen que los compromisos declarados por España corresponden a actuaciones efectivamente realizadas y que los fondos se han destinado a los fines previstos.

Revisión de fondos y contratos

Los populares reclaman una revisión "exhaustiva" de las inversiones ferroviarias, transparencia sobre los contratos investigados y la asunción de responsabilidades si las pesquisas acreditan irregularidades. Entre otras cuestiones, solicitan a la Comisión que examine el cumplimiento del hito 87 del Plan de Recuperación, las deficiencias que se hayan podido producir en los procedimientos de seguridad y la responsabilidad de las autoridades españolas en la gestión de los fondos.

La iniciativa pregunta cuánto dinero europeo se destinó a los contratos bajo investigación de la Fiscalía Europea en relación con los accidentes de Adamuz y Urda, qué comprobaciones se hicieron para verificar que los trabajos se ejecutaron correctamente y si Bruselas prevé realizar auditorías específicas. También plantea si se exigiría la devolución de fondos en caso de confirmarse un uso irregular.

Entre los contratos mencionados figura el adjudicado por Adif a Thales en septiembre de 2021, por 93 millones de euros, para renovar los sistemas de señalización y protección de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, incluida la sustitución del sistema LZB. Según recoge la iniciativa del PP, el plazo de ejecución concluía en enero de 2026, pero diez meses después el sistema LZB seguía operativo.

Los eurodiputados preguntan si las actuaciones vinculadas al hito 87 estaban terminadas, instaladas, probadas y disponibles para la explotación ferroviaria cuando el Gobierno declaró cumplido ese compromiso. El hito era necesario para desbloquear nuevos desembolsos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Supervisión y seguridad ferroviaria

Otras preguntas se centran en los mecanismos de supervisión españoles y su adecuación a la normativa europea. El PP pide a la Comisión que examine también si los procedimientos de circulación en condiciones degradadas cumplen las exigencias comunitarias y si considera necesario formular recomendaciones provisionales a las autoridades españolas para reforzar la seguridad.

La iniciativa incluye, además, la ejecución de los fondos europeos pendientes. Según las cifras citadas por los populares, al cierre de 2025 el Ministerio de Transportes tenía por ejecutar 1.196 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el 61,8% de los fondos asignados. El PP también alude a deficiencias en los sistemas de gestión y control de Adif señaladas por el Tribunal de Cuentas.

Con estas preguntas, los populares buscan que Bruselas aclare qué controles se han aplicado a las inversiones ferroviarias y si las actuaciones financiadas con fondos europeos cumplen los requisitos previstos.