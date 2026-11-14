La Fuerza del Delito… y la danza de los muertos

La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira. Es la clave de bóveda del más completo catecismo del liberalismo: El conocimiento inútil, de Jean François Revel. Y si en algún sitio la mentira campa a sus anchas es en la política.

En España, la mentira ha alcanzado su más alta cota en la figura de Pedro Sánchez, un tipo capaz de manifestarse contra lo mal que va su país, siendo él su presidente desde hace ocho años. Pero hay muchas formas de mentir y eso es lo que debería notarse en las urnas del próximo 29 de octubre.

No hay peor castigo para un ciudadano que una campaña electoral. Los candidatos chillan, fingen, cambian de aspecto, exageran movimientos y se encierran en una burbuja que nadie más comprende salvo los asesores que les aconsejan hacer lo que ellos jamás se atreverían ni a ensayar. En un mitin puede aflorar lo peor de cada casa para justificar una modernidad incomprensible, al menos en una mente sana. Nadie, ni siquiera Marisú, que baila hasta las sintonías del Telediario, comprendió la actuación de una chiquilla disfrazada de almohada que salió en Sevilla a encender la velada matrimonial, dicen que a ritmo de rap, porque Zapatero el joyero se cayó del cartel. Pero todo eso pasará.

Si bajan los impuestos que se comen nuestros sueldos, o sea, los que castigan el trabajo, poco importará que bailen o leviten. Si protegen la propiedad actuando contra la ocupación ilegal en cuestión de horas, da igual que lleven camiseta o gabardina. Si defienden nuestras fronteras con determinación levantando el dedo a quien ose violarlas, por mí como si hacen el pino mientras fuman en pipa. Y si les dicen a los golpistas y a los terroristas que aquí ya no hay sitio para ellos aunque hasta hoy vivieran en el Gobierno, que se tatúen al oso Yogui en una pantorrilla… es un decir.

El ciudadano decente reclama que el político haga lo que dice y no aproveche el servicio público para vivir mejor que si trabajara en cualquier empresa por sus propios méritos, sometido a su valía. Ya resulta difícil encontrar a servidores públicos con formación sólida y con posibilidad de una vida fuera del calorcillo estatal. Con todas las excepciones necesarias, antes llegaban los mejores y parece que ahora es justo al contrario. Si además hay que parecer simpático antes que solvente, el desastre va cogiendo un tamaño y forma horribles.

De la mentira al crimen

Apareció en escena la administradora de los prostíbulos, procesada y a la espera de juicio por varios delitos, diciendo que se acabó la época de las "señoras de" y que ellas, las mujeres —"perras", según la única ministra de Sanidad capaz de poner a todos los médicos en contra—, "somos las autoras de nuestra propia vida". La suya propia, la de Begoña a secas, transcurre entre oscuras cabinas de pago y vapores de sauna. La de la esposa de Sánchez no mejora porque corre de nuestra cuenta. ¿Tenía estudios para dirigir una cátedra?, ¿tenía cargo para favorecer tratos del Gobierno con empresas y hasta rescates públicos? ¿Quién sería Begoña sin La Moncloa? Autora de su propia vida, sí. Y mejor no indagar mucho más.

Hay mentira e impostura pero, sobre todo, hay delito. Porque la mentira puede servir para esconder un comportamiento inadecuado o camuflar una carencia. Ellos, además, la han usado como herramienta para delinquir: Begoña, David, Koldo, Ábalos, Cerdán, Aldama, Zapatero, el Fiscal general del Estado, caso cloacas, caso mascarillas, caso hidrocarburos, caso Plus Ultra, caso Servinabar… 130 imputados, 17 sumarios.

Las mentiras son las mismas y los delitos no decaen por ir disfrazado de tahúr del Misisipi —el chaleco en la entrevista con Wild era muy apropiado para el capo— o con la camisita vaquera de los bailes, ya sea con los súbditos de TVE Broncano y Manu Sánchez o con el youtuber de moda Jordi Wild, que maneja mejor las entrevistas a perfiles no políticos, desde luego.

Son los nuevos tiempos, la política a ras de suelo, sin apenas doctrina, que se pone y se quita deslizando un dedo por una pantallita de cristal, demandada por jóvenes, que votan y nunca irán a un mitin a pasar vergüenza propia y ajena. Pero los nuevos formatos no engañan a nadie porque la mentira huele igual en todas partes. A podrido. Y así se les quedó la cara a la pareja presidencial después del beso peronista forzado en un guion. Ramón Gómez de la Serna diría que un ósculo con asco es un ásculo. Pues tenemos el fundacional, el más asqueroso, el que sella más mentiras, el que encierra más delitos.

Nada de esto representa La Fuerza del Amor, ni de la Mujer, como rezan las camisetas rojas que les hemos comprado para la campaña. Decía Begoña en su mitin, incapaz de desviar la vista del papel que le habían escrito, "esta es la fuerza de la empatía, es la fuerza de la esperanza, es que sois la fuerza… de la dignidad".

Pero verla y oírla, sabiendo lo que sabemos, facilita mucho las cosas. Es La Fuerza del Delito a través de la Mentira. Es la exhibición de la inmoralidad. Por eso la sacan de paseo, por pura provocación. ¡Con ustedes, la catedrática sin estudios, la experta en África que viajaba allí como "esposa del primer ministro español", la dama de San Petersburgo, mujer de altos vuelos, la rescatadora, la conseguidora de fondos con correo presidencial… Begoña Gómez, autora de su vida!

Pretenden desquiciar con sus risotadas y esperpentos para que suba la temperatura social por natural indignación. Quieren el 31 y al día siguiente el 34 y de inmediato el 36. Pero no, ni sacando a Franco en volandas encendieron el polvorín. Los peligrosos son ellos porque han causado muertes desviando para sus vicios el dinero que debería servir, entre otras cosas, para proteger a los ciudadanos.

La penúltima provocación ha sido la convocatoria de una huelga general apoyada en la frágil y sospechosa historia de una anciana de la que nunca más se supo. Una huelga que sólo se atrevió a calificar, por incontinencia, la fracasada María Jesús Montero: "Es una huelga general convocada contra la oposición". Se acercó mucho, pero sin llegar a la exactitud. Fue una huelga violenta organizada contra la alternancia política, contra la posibilidad de un cambio de gobierno.

Sin una cercanía electoral, sin una fecha de caducidad de poder, los sindicatos habituales habrían seguido medrando, que bastante tarea tienen construyendo coartadas para esconder los millones que han descuidado.

Y del crimen a la desvergüenza

Las excentricidades mitineras pasarán, pero sí importa, y mucho, que un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez baile disfrazado sobre las tumbas de los españoles que no podrán votar. Ni a él ni a candidato alguno. Los muertos ya no vuelven.

No miró a la cara a los supervivientes del accidente ferroviario de Urda, ni a los heridos que aún llevan pinchada una vía en la muñeca; ni, por supuesto, a los familiares de los muertos. Ni siquiera quiso ir a su funeral porque la iglesia que más ilumina es la que arde y el incienso le da náuseas. Pero tampoco miró a la cara a las víctimas del accidente de Adamuz (116 muertos en un año), ni a las de la mortal riada de Valencia (233 muertos), ni visitó la morgue del Palacio de Hielo, la del coronavirus que se llevó en España un número todavía no conocido de vidas pero que bien podría superar las 200.000.

A la cobardía de este figurín que empujaría a una anciana de la cubierta del Titanic hay que sumar la culpa. En Adamuz y Urda quedó claro que las vías no tenían el mantenimiento adecuado y que la Alta Velocidad se convirtió en mortal por falta de inversión de una empresa pública que tenía a Koldo de consejero y a las sobrinas de Ábalos como empleadas. En Valencia, pese a la responsabilidad del entonces presidente regional Carlos Mazón, mató la falta de inversión y el nulo interés por las infraestructuras, más sometidas a las mordidas que a la gestión. Y en la pandemia… se gastaron el dinero de las mascarillas y se montaron la taberna del Carmina Burana mientras en España morían a mil por día.

Pero Pedro baila. La danza de los muertos. Una maldición más. No hay excusa para no votar el día 29 de octubre porque esta vez sí que es verdad que nos va la vida en ello.