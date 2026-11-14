La UCO encontró siete teléfonos móviles y 3.600 euros en efectivo en casa del exchófer de Sánchez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró siete teléfonos móviles, varios discos duros y 3.600 euros en efectivo en el registro que realizó por orden del juez Ismael Moreno en casa de Cristian Corvillo, conocido como el exchófer de Pedro Sánchez y pieza clave de la supuesta trama de blanqueo llevada a cabo por la trama Koldo.

Estas intervenciones se enmarcan en la macrocausa por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, en la que la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil han documentado cómo el empresario cordobés Cristian Abel Corvillo Aguilar actuó como engranaje entre Koldo, Ábalos y el empresario Víctor de Aldama. Entre los cobros más destacados que la investigación atribuye a Corvillo figura el de la denominada «Casa de Celia Cruz», un chalet unifamiliar en Córdoba valorado en 399.900 euros.

En los anexos que se refieren a las entradas y registro a los que ha tenido acceso Libertad Digital, la UCO refleja que encontró en casa de Corvillo una cantidad en efectivo de 3.600 euros, además de los siguientes materiales:

Teléfono móvil marca Apple IPhone 16 Pro Max, color rosa claro con tarjeta SIM Orange

IPhone 16 Pro Max, color rosa claro con tarjeta SIM Orange Teléfono móvil marca Motorola MotoG54 color negro, con tarjeta SIM Vodafone

MotoG54 color negro, con tarjeta SIM Vodafone Teléfono móvil marca Samsung color negro, no SIM, no tarjeta almacenamiento.

color negro, no SIM, no tarjeta almacenamiento. Teléfono móvil marca Samsung color rosa, no SIM, no tarjeta almacenamiento.

color rosa, no SIM, no tarjeta almacenamiento. Teléfono móvil marca LG color negro, no SIM.

color negro, no SIM. Disco duro marca Toshiba 1tb, n/s X0A1T0YATRNG.

Teléfono móvil marca Samsung Galaxy S23 color verde, pantalla dañada. SIM Orange

S23 color verde, pantalla dañada. SIM Orange Conjunto documental (detallándose el mismo en actas y anexos correspondientes).

Un sobre conteniendo dos discos compactos, uno de ellos rotulado "montaje CFGSAAFD" y una caja conteniendo trece discos compactos con el rótulo "PELIS BLUERAY DVD PARA GRABAR".

Dispositivo de almacenamiento USB DATA TRAVELER 8gb de capacidad.

Tablet Apple Ipad MC979TY, y n/s DMRJDB4FDKPH.

Ordenador portátil, marca HP Stream Laptop, n/s 5CD0292G7F y cargador.

Teléfono móvil marca Funker, color negro, pantalla dañada y cargador.

Además de en el domicilio de Corvillo, los agentes obraron una entrada y registro en varias de las empresas vinculadas a la trama, así como en la casa del exministro en Valencia, donde reside ahora su novia Andrea. En concreto, el acta policial refleja la incautación en este domicilio de cinco teléfonos móviles (tres terminales Apple iPhone —uno de ellos modelo 12 Pro y otro con la parte posterior rota—, un teléfono de la marca TCL de color negro y un terminal Huawei con su respectivo código IMEI) y dos tabletas Apple iPad, todos ellos asegurados para el análisis de sus comunicaciones, aplicaciones y registros digitales.

Asimismo, los agentes decomisaron en el domicilio un total de cuatro ordenadores: dos equipos portátiles (un ASUS modelo UX410U y un Apple Mac) y dos ordenadores de sobremesa (uno de la marca HP y otro Apple). Los agentes comisionados hicieron entrega formal de la totalidad de los efectos intervenidos, tanto en soporte físico como informático, al instructor y al secretario de las diligencias, quedando todos los dispositivos plenamente custodiados en dependencias oficiales de la UCO y a disposición de la autoridad judicial para su correspondiente volcado pericial.

A través del análisis de los dispositivos electrónicos y comunicaciones previamente intervenidos en la causa, la UCO descubrió que Cristian Corvillo disponía de mensajes y registros de contactos directos que acreditaban su papel como intermediario en la entrega de dinero en metálico. En dichas conversaciones se utilizaba terminología codificada, empleando términos como «fotocopias» y «bolígrafos» para referirse a pagos en efectivo procedentes de Víctor de Aldama hacia el exministro José Luis Ábalos, que provendrían de los pagos ilícitos de la trama de obra pública.



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