Pepa Millán, portavoz de Vox, sobre el 29-N: "Nos jugamos la propia existencia de España"

Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, habló este sábado con Manuel Llamas en La Trinchera de Llamas, de esRadio, de la cita trascendental con las urnas en apenas dos semanas. Llamas le preguntó si el 29 de noviembre está en juego "un mero cambio de gobierno" o algo más. Millán respondió que "lo que nos jugamos es la propia existencia de España".

La portavoz reconoció que en cada convocatoria se suele decir mucho que se trata de las elecciones más importantes, pero insistió en que esta vez el caso es distinto: "Son unas elecciones existenciales para la nación española". Según su análisis, en los últimos años se ha producido "un desmantelamiento no solamente de la unidad nacional, sino también una degradación social". Acusó al Gobierno de haberse dedicado "a inocular el odio permanentemente entre españoles".

Una generación sin bonanza

Para explicar su posición, Millán recurrió a su propia edad. "Yo tengo 31 años y [...] yo nunca he vivido un horizonte de bonanza en España, y creo que hay mucha gente de mi edad que tampoco lo ha vivido ni sabe lo que es", explicó.

La dirigente de Vox comparó la situación de su generación con la de la anterior. Dijo que "nuestros padres disfrutaron de [...] una serie de cosas que nosotros, habiendo hecho todo lo que nos han dicho que teníamos que hacer, [...] no estamos disfrutando".

De ahí sacó la frase con la que resumió el sentido de la cita electoral: "estamos ante la última oportunidad de conseguir una España próspera, unida, en concordia". Añadió que esa oportunidad pasa por "poner a España en el lugar en el que se merece" y por "poder recuperar ese futuro" para los jóvenes.

Una campaña con la calle de fondo

Llamas le preguntó por la huelga general de esa semana. El periodista la describió como una huelga general preventiva, preventiva, lanzada, impulsada por el gobierno contra los partidos de la oposición, y afirmó que había fracasado. Millán coincidió en que había sido "un fracaso estrepitoso", pero sostuvo que lo relevante es "la idea que subyace y la intención" de la izquierda.

La portavoz trasladó a los votantes un mensaje de movilización. "Estamos ante un gobierno capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder, pero que no hay que tener miedo de esa amenaza", aseguró. También dijo que "si todos nos movilizamos el próximo día 29, vamos a ser capaces de superar cualquier trampa".

Ceuta, primer punto del programa

Llamas recordó que el programa electoral de Vox, recién presentado, empieza precisamente por recuperar Ceuta. Millán explicó que el partido situó esa cuestión al principio porque pensamos que es lo primordial. "Es que si no somos capaces de asegurar la integridad de la nación, es que no se puede hablar de nada más", señaló.

Según la portavoz, la situación de la ciudad condiciona la propia campaña: "Estas elecciones no se van a celebrar en unas condiciones normales porque seguimos teniendo una parte de nuestro territorio invadido". Su partido defiende que "Ceuta y Melilla tienen que estar militarizadas, allí tienen que estar los militares con sus familias viviendo permanentemente".

Para lograr las devoluciones, Millán citó el acuerdo que tenemos firmado con Marruecos desde el año 2007, además de tratados internacionales y acuerdos diplomáticos. Planteó también que "a lo mejor deberíamos suspender ese acuerdo preferencial que tiene Marruecos con la Unión Europea". A su juicio, "aquí se habla mucho de que España necesita llevarse bien con Marruecos, pero a Marruecos tampoco le interesa lo contrario".

Inmigración y prioridad nacional

En materia migratoria, Millán reconoció que "las soluciones mágicas no existen". Expuso, sin embargo, la primera medida de su programa: "todas las personas que han entrado de forma ilegal a España tienen que volver a sus países de origen". Vox propone también repatriar a quienes vivan de las ayudas públicas de una forma cronificada sin buscar trabajo, y a aquellas personas que aún habiendo entrado legalmente se dediquen a hacer del delito su forma de vida. Sobre la nacionalidad, la portavoz defendió endurecer los requisitos porque, en sus palabras, "Ser español es un privilegio, no es un regalo".

Llamas enumeró otras propuestas del programa: excluir a los inmigrantes ilegales de la atención sanitaria, [...] gravar con impuestos las remesas que envían los inmigrantes a sus respectivos países y también [...] reservar el ingreso mínimo vital exclusivamente para españoles. Millán las defendió con el argumento de que "los españoles tienen que ser lo primero porque es lo lógico y porque es de sentido común".

¿Gobierno con el PP?

Al final de la entrevista, Llamas le pidió un sí o un no. La pregunta fue si Vox entrará en el gobierno con el Partido Popular si hay posibilidad tras el 29 de noviembre. Millán eludió el monosílabo: "yo estudié Derecho y en el Derecho todo depende". El periodista le reprochó que respondía "a la gallega", y la portavoz replicó entre risas: "No, soy de Cabra".

Después concretó algo más su postura. "Dependerá, no está en nuestra mano, eso lo decidirán los españoles", explicó. Según dijo, tras conocer el resultado, "con toda la responsabilidad y con [...] todo el conocimiento de lo que tenemos enfrente, Vox actuará en consecuencia".