Una "caterva de proeterras" ataca a pedradas al PP en Hernani y ertzainas claman contra esta "vergüenza"

El Partido Popular y el principal sindicato de la Ertzaintza han denunciado este sábado que un grupo de unas 200 personas, algunas "encapuchadas", han impedido por la fuerza la celebración de un acto informativo del PP en el casco viejo de Hernani, en Guipúzcoa.

Los hechos han sido denunciados por el joven candidato del PP en Guipúzcoa, Jon Echeverría, que ha publicado varios vídeos en los que se ve la salvaje agresión: el candidato tuvo que refugiarse en el coche ante la lluvia de pedradas, huevos y petardos.

"Hoy en Hernani una caterva de proetarras nos ha agredido a base de petardos, huevazos y pedradas. Esta violencia sufrimos por ser del PP en el País Vasco", ha denunciado el candidato en redes sociales, donde ha subrayado que este domingo estarán en Zumárraga.

Hoy en Hernani una caterva de proetarras nos ha agredido a base de petardos, huevazos y pedradas. Esta violencia sufrimos por ser del PP en el País Vasco. Exijo a la @ertzaintzaEJGV que garantice nuestra seguridad. Seguimos mañana en Zumárraga. pic.twitter.com/yagZe16jSB — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 14, 2026

El candidato también ha expresado su agradecimiento a los agentes de la Ertzaintza gracias a los que, según ha indicado, "hoy no lamentamos una desgracia". "Su labor es heroica y la desarrollan en condiciones pésimas", ha señalado haciéndose eco de la denuncia del Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SiPE) que ha denunciado una falta de previsión en lo ocurrido.

En un comunicado, el sindicato ha exigido responsabilidades al Gobierno vasco por un dispositivo "insuficiente" de la policía autonómica vasca. "Lo ocurrido es una auténtica vergüenza democrática y vuelve a poner de manifiesto las graves deficiencias de planificación y previsión que arrastra la Ertzaintza", ha señalado, recordando que "un grupo de violentos ha lanzado cohetes, huevos y botellas contra los participantes, ha intentado agredirlos y ha conseguido impedir que una formación política desarrollase una actividad pública".

Gracias a los valientes agentes de la Ertzaintza hoy no lamentamos una desgracia. Su labor es heroica y la desarrollan en condiciones pésimas. El Sindicato Profesional de la Ertzaintza ya lo ha dicho: CONSEJERO, DIMISIÓN. pic.twitter.com/a4Ozt05x1j — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 14, 2026

A juicio de SiPE esto ha sido posible por "un dispositivo policial inicial de únicamente cuatro patrullas para hacer frente a unas 200 personas, algunas de ellas encapuchadas y con una actitud claramente intimidatoria". "Cuatro patrullas cuyos integrantes, según la información recibida, ni siquiera disponían de chalecos antitrauma y tuvieron que afrontar los incidentes con medios manifiestamente insuficientes", han lamentado desde el sindicato.

"Los demócratas salen escoltados"

Además, ha aseverado que "ante el aumento de la tensión y el lanzamiento de objetos, los agentes tuvieron que solicitar refuerzos, que finalmente llegaron desde Donostia, Tolosa y Errenteria", de forma que, "una vez más, se ha demostrado que la capacidad de respuesta inicial no estaba dimensionada para afrontar una situación de estas características". "Los violentos imponen su ley y los demócratas tienen que salir escoltados", ha denunciado SiPE.

A su juicio, que "en pleno 2026 haya representantes políticos que necesiten ser evacuados por la Policía para evitar una agresión mientras intentan instalar una simple carpa informativa es un síntoma gravísimo de deterioro de la convivencia democrática".

Piden la dimisión del consejero

El sindicato ha condenado "sin paliativos estos comportamientos" y ha señalado que "ningún grupo de radicales puede decidir mediante amenazas, coacciones o agresiones quién tiene derecho a expresarse y quién no". "Lo sucedido en Hernani no puede normalizarse ni despacharse como un incidente más", ha zanjado.

Para SiPE el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, "tiene que asumir su responsabilidad" y, por ello, han pedido su "dimisión inmediata", porque su gestión "no está ofreciendo respuestas eficaces a los problemas reales de la Ertzaintza, ni garantizando las condiciones necesarias para que los profesionales puedan desempeñar su trabajo con seguridad".

Asimismo, el sindicato ha exigido al lehendakari, Imanol Pradales, que "deje de mirar hacia otro lado y asuma la responsabilidad política que le corresponde" y ha pedido "una investigación inmediata sobre la planificación del dispositivo policial desplegado en Hernani, explicaciones sobre la evaluación previa de riesgos y la información de la que disponían los responsables policiales y que se aclaren los motivos por los que únicamente se desplegaron inicialmente cuatro patrullas".

También ha reclamado que "se determine por qué los agentes carecían de equipos antitrauma y de medios adecuados para afrontar los incidentes y que se depuren las responsabilidades correspondientes y se adopten medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse".