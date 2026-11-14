"Nos hemos quedado sin ley": la protección del menor decae mientras Rego pide cerrar TikTok

Laura Cuesta, docente en la Universidad Camilo José Cela y divulgadora sobre bienestar digital, analizó en el programa En Casa de Herrero, de esRadio, el caso de las cuentas de abuso sexual infantil localizadas en TikTok. En la entrevista con Luis Herrero sostuvo que el problema afecta a todas las plataformas con usuarios menores: "Ahí donde haya menores, ahí hay pederastas y pedófilos intentando acceder a ellos".

El caso llegó a la Fiscalía después de que el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, trasladara a la Fiscalía General del Estado una investigación de Maldita.es para que estudiara posibles actuaciones ante la difusión de este material. Según se explicó en el programa, la Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación para esclarecer la posible comisión de delitos relacionados con la elaboración, difusión y venta de material de abuso sexual infantil a través de esta plataforma. La ministra solicitó a la AEPD la suspensión cautelar de sus operaciones en España, pero la Agencia ha descartado el bloqueo. TikTok tiene su principal establecimiento europeo en Irlanda y, por tanto, la autoridad que ejerce la supervisión principal sobre la compañía es la Comisión de Protección de Datos irlandesa.

Lo que encontró Maldita.es

La investigación de Maldita.es, desarrollada durante 35 días, ha localizado más de 1.000 vídeos de abuso sexual infantil explícito con más de 48 millones de visualizaciones y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o comercializan este material, según los datos expuestos en el programa. Los investigadores también probaron la respuesta de la empresa: denunciaron directamente 50 vídeos y TikTok solo retiró cinco de 50.

Cuesta rebajó la idea de que el problema se haya descubierto ahora. Recordó que lleva más de 10 años alertando junto a otras entidades y profesionales, y que "estos delincuentes tienen total impunidad en muchísimas plataformas". La lista que dio va más allá de TikTok: "hablo de Roblox, hablo de Snapchat, hablo del FIFA", en referencia también al videojuego.

Su trabajo, explicó, consiste en informar a padres y madres, sobre todo a docentes de la facilidad con la que estas personas llegan a los menores, y en que los padres hablen con sus hijos. Sobre la investigación de Maldita.es, fue tajante: "esto no es algo nuevo, lo sabemos hace muchos años y llevamos muchos años intentando alertar".

Claves y emoticonos para burlar el algoritmo

Según la investigación, los perfiles no estaban muy ocultos y usaban etiquetas que la mayoría desconoce. Cuesta comparó plataformas. En Instagram, explicó, al buscar ciertos términos enseguida lo detecta el algoritmo y aparece un aviso que impide seguir con la búsqueda. "En TikTok sí que lo que hemos visto es que es mucho más fácil encontrar estos contenidos", añadió.

Aun así, advirtió de que quienes buscan saltarse las restricciones saben esconder y camuflar un poco los contenidos para los algoritmos y para la censura, "muchas veces incluso con propios emoticonos". Puso como ejemplo lo que se descubrió con la serie Adolescencia: "incluso los propios adolescentes buscan y encuentran contenido y camuflan el contenido" con fórmulas que los adultos no imaginan. Lo describió como la carrera del gato y el ratón: se bloquea una clave y "buscan otra fórmula para poder lanzar ese contenido".

Herrero le preguntó si este contenido no estaba ya prohibido. "Efectivamente, eso es lo que nos marca la legislación", respondió Cuesta, que citó la Ley de Servicios Digitales de la Comisión Europea. Según explicó, "cuando no se retiran adecuadamente y con rapidez se puede sancionar a las plataformas", una competencia que pertenece a Bruselas y no a cada país.

La divulgadora reclamó que la respuesta no se quede en borrar perfiles: "vamos a investigar quién hay detrás de cada IP", con Policía Nacional, Guardia Civil y jueces, "para que realmente caiga todo el peso de la ley detrás de esas personas". Echó en falta ese enfoque en la reacción del Gobierno, que a su juicio se ha centrado en pedir el cierre de la plataforma, mientras "nadie ha dicho nada de que se investiguen a las cuentas que hay detrás".

¿Por qué no se puede cerrar TikTok?

Sobre la suspensión que pidió la ministra, Cuesta explicó que "legalmente no creo que se pudiera llegar a hacer" por el principio de proporcionalidad. "Se pueden bloquear y eliminar accesos, contenidos, perfiles, pero no se puede cancelar un servicio como tal", señaló. Recordó el intento del año pasado de bloquear Telegram, que no prosperó porque "no había suficiente razón como para poder cancelar una plataforma entera".

Tampoco cree que baste con prohibir. Puso el ejemplo de Australia, donde, según dijo, no ha funcionado el poner simplemente una puerta de acceso, porque los menores "van por detrás, utilizan VPN, falsean las identidades". Su propuesta es "un sistema de verificación real y efectivo, no tan laxo como tenemos ahora", que proteja la privacidad del resto, de modo "que no todo el resto de la ciudadanía tenga que loguearse y dar su identidad en todas las plataformas". A su juicio, "tecnológicamente se puede hacer, entonces hacia esto tenemos que ir".

Cuesta formó parte del comité de expertos que justamente conformó el Gobierno en el año 24 para sacar un informe que luego pudiera servir de base para lo que iba a ser la ley de protección a los menores en el entorno digital. Según relató, la norma tuvo la aprobación en el Consejo de Ministros y ha estado en tramitación parlamentaria durante un año y medio, y con el anuncio electoral decayó. Lamentó que la protección de los menores "se politiza y, como hemos visto, se queda en nada". "Nos hemos quedado sin ley", resumió. Sobre lo que ocurra tras la cita electoral del día 29, admitió: "no sabemos qué va a pasar".