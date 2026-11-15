El alcalde de Badalona y candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Barcelona en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Xavier García Albiol, protagonizó el pasado 23 de octubre un enfrentamiento con varios okupas en el barrio de La Salut de la localidad catalana. Las imágenes, difundidas posteriormente por el propio dirigente popular, muestran cómo Albiol se encara con los ocupantes de una vivienda después de que varios vecinos denunciaran problemas de convivencia y amenazas. Tras horas de tensión y mediación, el alcalde anunció que los okupas habían abandonado el inmueble.

Los hechos tuvieron lugar después de que varios residentes del barrio alertaran al alcalde de la ocupación de una vivienda y de los problemas que, según denunciaban, estaban provocando sus ocupantes. Albiol acudió personalmente al edificio y se enfrentó verbalmente con uno de los implicados, al que reprochó haber amenazado y agredido presuntamente a varios vecinos con un palo.

"Tienes muchos cojones sacando el palo a los vecinos. Conmigo no te atreves. Pégame con el palo como les has pegado a ellos", le espetó el alcalde desde la entrada de la vivienda, según se observa en las imágenes que él mismo compartió en sus redes sociales.

Durante el enfrentamiento, el dirigente popular también dirigió duros calificativos a los ocupantes, a los que llamó "cobardes", "mafiosos" y "miserables", mientras los vecinos reclamaban una solución a la situación que estaban viviendo en el inmueble.

La intervención se prolongó durante varias horas y terminó con la salida de los ocupantes, según comunicó el propio Albiol al día siguiente. El 24 de octubre, el alcalde publicó un primer mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el apoyo recibido por parte de los vecinos y confirmó que habían conseguido recuperar la vivienda.

"Ayer, cuando llegué al barrio de La Salut después de que unos vecinos me avisaran de una okupación ilegal, me encontré con este recibimiento", explicó el dirigente popular, que celebró que, después de varias horas, hubieran conseguido desocupar el piso.

Albiol reclama endurecer la legislación

Horas después, Albiol difundió el vídeo completo de lo ocurrido y aprovechó para reclamar una reforma de la legislación que permita actuar con mayor rapidez ante las ocupaciones ilegales.

El alcalde denunció que los vecinos tuvieran que soportar situaciones de inseguridad sin disponer, a su juicio, de una respuesta legal suficientemente rápida y eficaz. Asimismo, defendió que las leyes deben garantizar la tranquilidad de los ciudadanos en sus viviendas y barrios. El incidente se produjo pocos días después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunciara que Albiol encabezaría la candidatura popular por Barcelona en las elecciones generales del 29 de noviembre.

De hecho, durante un acto de precampaña celebrado el 18 de octubre, Feijóo encargó al alcalde de Badalona liderar en el Congreso una futura ley contra la ocupación ilegal de viviendas si el Partido Popular consigue gobernar.

Albiol vinculó también el episodio del barrio de La Salut con este compromiso electoral y aseguró que, con el respaldo de los ciudadanos el próximo 29 de noviembre, impulsará cambios legislativos para ofrecer soluciones frente a las ocupaciones ilegales.