El PP vasco cancela actos en Guipúzcoa porque "no se dan las condiciones democráticas" para hacer campaña

Los graves incidentes en Hernani, donde una caterva de unos 200 energúmenos la emprendieron a pedradas contra el joven candidato del PP en Guipúzcoa, Jon Echeverría, han llevado al PP vasco a cancelar su ruta de campaña electoral en la provincia vasca.

En un comunicado, señalan que "con motivo de los incidentes acontecidos esta mañana en Hernani" proceden a la cancelación de los actos. Dicen que no se dan "las condiciones democráticas suficientes para realizar una campaña".

"A la vista de lo sucedido solo cabe concluir que no se dan las condiciones democráticas suficientes para poder realizar una campaña presentando el proyecto del Partido Popular tanto por la actuación antidemocrática de quienes han acudido a coaccionar e intimidar a los candidatos como por la demostrada imposibilidad de la Ertzaintza de garantizar la seguridad de las actividades de campaña", ha criticado el PP vasco, que señala que "en aquellos lugares en los que entienda que se dan las condiciones de seguridad mínimas" seguirán realizando sus actos de campaña y "ejercer el derecho democrático".

La mención del PP a la falta de medios de la Ertzaintza llega tras un durísimo comunicado del principal sindicato de la policía autonómica vasca, SiPE, lamentando la agresión. "Lo ocurrido es una auténtica vergüenza democrática y vuelve a poner de manifiesto las graves deficiencias de planificación y previsión que arrastra la Ertzaintza", señalaban los ertzainas en una nota publicada nada más ocurrir los altercados y denunciando que "un grupo de violentos ha lanzado cohetes, huevos y botellas contra los participantes, ha intentado agredirlos y ha conseguido impedir que una formación política desarrollase una actividad pública".

Gracias a los valientes agentes de la Ertzaintza hoy no lamentamos una desgracia. Su labor es heroica y la desarrollan en condiciones pésimas. El Sindicato Profesional de la Ertzaintza ya lo ha dicho: CONSEJERO, DIMISIÓN. pic.twitter.com/M20wm6ELpg — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 14, 2026

Según denunciaba SiPE, esto había sido posible por "un dispositivo policial inicial de únicamente cuatro patrullas para hacer frente a unas 200 personas, algunas de ellas encapuchadas y con una actitud claramente intimidatoria". "Cuatro patrullas cuyos integrantes, según la información recibida, ni siquiera disponían de chalecos antitrauma y tuvieron que afrontar los incidentes con medios manifiestamente insuficientes", lamentaban.

El PNV, tras el señalamiento público a las responsabilidades de su consejero y del propio lehendakari, Imanol Pradales, ha lanzado un mensaje en las redes sociales en el que "condena rotundamente lo sucedido" y advierte de que este tipo de actitudes no tienen cabida en la sociedad.

Estas actitudes no tienen cabida en nuestra sociedad. Condenamos rotundamente lo sucedido. Beste garai bateko irudi eta jarrerak dira hauek, gure gizartean nahi ez ditugunak. Onartezina. En Euskadi las ideas se defienden con la palabra y en las urnas. Frente a la intolerancia,… https://t.co/eApXQsmkd0 — EAJ-PNV (@eajpnv) November 14, 2026

Mientras, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha condenado la "actitud fascista, que no se puede aceptar en este país", en alusión a lo ocurrido en Hernani. Esteban se ha pronunciado sobre la violencia antes de asistir en San Mamés, junto a Pradales, y la cabeza de lista del PNV al Congreso por Guipúzcoa, Maribel Vaquero, a un partido entre las selecciones de fútbol de Euskadi, que el partido pretende hacer oficial, y Venezuela.

"Aquí hay que hablar y explicar las cosas con la palabra y actuar democráticamente. Pero acosar, insultar, agredir a alguien simplemente porque piense de otra manera, eso no es aceptable. Lo denunciamos absolutamente", ha expresado el presidente del PNV.

También altercados en Bilbao

Asimismo, Esteban ha considerado "rechazables" los "incidentes" que también se han producido esta tarde en Bilbao. "No tiene ningún sentido empañar de esta manera un día de fiesta", ha lamentado.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, a las 18:30 horas se ha producido un cruce de cuatro contenedores que han sido calcinados en la calle Sabino Arana, y un quinto contenedor también ha ardido en la calle Urquijo, ambas cercanas al estadio de San Mamés. La Ertzaintza ha precisado que aún no se han producido detenciones por estos incidentes.

"Vamos a acabar con su impunidad"

Por su parte, el propio candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, se ha pronunciado ante los medios sobre lo ocurrido, exigiendo que la Ertzaintza ponga todos los medios para que su partido pueda hacer campaña con normalidad en el País Vasco. También ha exigido "responsabilidades" al consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, por no prevenir esta "violencia".

2º día de campaña y los proetarras ya nos han agredido. Están muy nerviosos. Normal. Vamos a acabar con su impunidad. pic.twitter.com/UaDmKEjblG — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 14, 2026

"Los proetarras han vuelto a agredirnos hoy y solo es el segundo día de campaña", ha denunciado Echeverría, quien ha explicado que "nada más bajar del coche" en Hernani los miembros del PP han sido atacados con el lanzamiento de objetos por parte de un grupo de unas 200 personas.

Ha indicado que sus compañeros, que solo pretendían instalar una carpa electoral, han tenido que abandonar la localidad guipuzcoana escoltados por agentes de la Policía vasca. "Están muy nerviosos. Normal. Vamos a acabar con su impunidad", ha señalado.