Jon Echeverría promete más campaña en Guipúzcoa "nos apedree quien nos apedree"

El cabeza de lista del PP en Guipúzcoa, Jon Echeverría, de sólo 22 años, ha hablado este domingo en un acto en San Sebastián de lo que vivió en el centro de Hernani el sábado, cuando le lanzaron piedras al intentar celebrar otro evento electoral.

Echeverría se ha referido a la "violencia política" de esa "caterva de proetarras", avisando de que hay gente en el País Vasco con "la libertad secuestrada" por los "herederos de ETA". "No tenemos miedo y vamos a seguir recorriendo Guipúzcoa, le pese a quien le pese y nos apedree quien nos apedree", ha avisado después de que su partido señalara que sólo se celebrarían los actos que tuvieran la seguridad garantizada.

En el acto, celebrado junto al presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, y el presidente de NNGG del País Vasco, Echeverría ha denunciado "la anomalía democrática" que sufre la región: "Los proetarras volvieron a agredirnos y nada más bajar del coche empezaron a tirarnos huevazos, pedradas e incluso petardos", ha denunciado, por lo que tuvieron que salir "escoltados" de Hernani.

Echeverría ha recordado que, además, esta misma semana "un grupo de encapuchados reventaron" la sede del PP en Baracaldo y "agredieron brutalmente a dos jóvenes valientes que salieron a defenderla" y que "acabaron en el hospital por ser del PP". "Son los fascistas de siempre y no es un caso aislado", ha subrayado, para incidir en que agredir a personas "solo por ser del PP es una constante que se repite en el País Vasco" y que él mismo ha sufrido "hace sólo unos meses en Mondragón por repartir mensajes del Partido Popular".

Además, ha recordado que "hubo un tiempo donde a los del PP no nos tiraban huevazos, nos asesinaban". "Esto no pasa en ningún otro lugar de España, esto sólo pasa aquí, en Euskadi", ha lamentado, para preguntarse, a continuación, "en qué país de Europa te apedrean por defender las siglas del principal partido del país". "Es absolutamente inadmisible", ha afirmado.

"Con el PP esto se va a terminar", ha señalado. "Se va a acabar la violencia en las calles", ha incidido, para explicar que van a "agravar las penas con los violentos", porque "quien agrede a otro por sus ideas no está haciendo política, está cometiendo un delito y lo va a pagar". "Ningún guipuzcoano volverá a salir escoltado de un municipio de su propia tierra", ha aseverado.

Echeverría ha anunciado, pese a la comunicación inicial de su partido sobre la suspensión de actos en el País Vasco, que va a seguir "recorriendo toda Guipúzcoa pueblo a pueblo, calle a calle, dando la cara". "No vamos a parar, también ahí donde nos dicen que no hay que ir, que nadie se equivoque", ha insistido.

Así, ha remarcado que "Hernani no ha sido el fin de esta campaña electoral, ha sido el principio" y ha advertido a los "proetarras violentos" que no tienen "miedo" y que van a continuar recorriendo el territorio "le pese a quien le pese, nos apedree quien nos apedree", porque su "compromiso con Guipúzcoa es mucho más fuerte que su odio".

"Vamos a seguir, sin miedo a nada, ni a nadie, para explicar a todos los guipuzcoanos que solo el PP es el cambio para esta tierra" frente a la "decadencia de PNV, PSOE y Bildu", ha sostenido. A su juicio, estas tres formaciones "son lo mismo" y están "en el mismo barco".

Echeverría ha recordado que, en esta legislatura, "el PNV ha votado esta legislatura más con Podemos que con Junts para Cataluña", porque "está más cerca de la extrema izquierda española que del centro-derecha catalanista al que parecía análogo".

El candidato del PP ha incidido en que la formación nacionalista "solamente ha votado en contra del 3% de las leyes" del Gobierno de Pedro Sánchez. "PNV, PSOE y Bildu son el mismo bloque, han apoyado el mismo modelo que nos ha llevado a la decadencia", ha insistido, para subrayar que en el País Vasco "solo el PP ofrece una alternativa para cambiar todos los problemas".

Tras las críticas del principal sindicato de la Ertzaintza, que denunció la desprotección y falta de medios para proteger a los populares en Hernani, el PNV emitió una condena de los hechos hablando de "fascismo".