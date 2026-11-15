La AN desmonta a Zapatero: la UDEF no vulneró su "intimidad económica" al investigar sus influencias en Bolivia

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado en una resolución que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no vulneraron la "intimidad económica" del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero al investigar el presunto tráfico de influencias que ejerció para que el Estado boliviano perdonase una deuda a una empresa peruana.

El auto de la Audiencia Nacional, fechado a 5 de noviembre, señalaba que apoyaba la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 4, José Luis Calama, de investigar el pago de una mordida que Zapatero habría recibido por influir en los tribunales bolivianos para que se le perdonara una deuda de 107 millones de dólares. La defensa envió un escrito al juez pidiendo que este hallazgo quedase fuera de la causa por la que se investiga el rescate millonario de Plus Ultra porque consideraban que excede el objeto de investigación de la causa.

"La falta de constancia de que la información sobre movimientos de las cuentas bancarias del Sr. Rodríguez manejada en el informe 1907/26 sea exhaustiva; la naturaleza esencialmente profesional de los movimientos analizados y la compatibilidad de dicha información con su obtención por los cauces legalmente previstos en la normativa que acaba de ser citada, dado que, entre otros, se investigan en esta causa delitos de blanqueo de capitales, obligan a rechazar que el acceso a la información por parte de la unidad policial hubiese requerido de autorización judicial y a desestimar la vulneración del derecho a la intimidad económica del apelante", señala el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"El informe plasma los ingresos de los que la unidad actuante tiene constancia a través de la información de inteligencia financiera y destaca alguno de ellos —entre los que no se encuentran las transferencias de FOCUS, de las que simplemente se deja constancia— como relevantes a los efectos de los hechos objeto de esta causa, conclusión a la que se llega mediante un análisis del conjunto de los elementos con los que cuenta la unidad en ese momento de la investigación, lo que no excluye un ulterior análisis de los demás movimientos si el avance de las diligencias aporta nuevos datos que cambien la valoración inicial", añade sobre el informe policial.

Visto bueno de la Audiencia Nacional

"Con tales premisas, lo que, en principio, al elaborar el informe 1907/26 pudo presentarse como inocuo a los ojos de la fuerza actuante, se convirtió en un hecho relevante y aparentemente relacionado con los hechos objeto de la investigación, cuando, en las comunicaciones aparecidas en los dispositivos intervenidos en la diligencia de entrada y registro del despacho del Sr. Rodríguez, surgieron los nuevos datos que apuntaban a un posible delito de tráfico de influencias ante las autoridades de Bolivia a favor del grupo peruano Gloria", señaló la Audiencia Nacional.

De esta manera, la Sala de lo Penal entiende que "las indagaciones realizadas sobre los pagos de FOCUS estaban plenamente amparadas por la apariencia de conexión con los hechos objeto de la causa y en modo alguno pueden tildarse de prospectivas". Todo ello independientemente de que en el trascurso de la información se consigan atribuir estos hechos a la organización investigada en el caso Plus Ultra, o de si se trata de una actividad particular del expresidente Zapatero.

Finalmente, la Sala acuerda desestimar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Zapatero y confirma íntegramente la decisión del juez Calama. De igual manera, al no apreciar mala fe, el expresidente socialista no tendrá que asumir las costas.