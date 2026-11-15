La responsable del PSOE con la Ley de Nietos admitió que se estaban nacionalizando extranjeros sin acreditar el exilio

Pilar Cancela, la que fuera responsable del PSOE en el exterior hasta diciembre de 2024, y una de las principales promotoras de la Ley de Nietos, admitió que se estaban nacionalizando extranjeros sin tener que acreditar el exilio. Lo hizo en un acto organizado por el PSOE en su sede de Buenos Aires unos días antes de las elecciones generales de julio de 2023 en las que Pedro Sánchez revalidó el poder por la mínima.

En un vídeo consultado por Libertad Digital, Cancela dijo junto a Lorena Suárez, exlíder del PSOE en Argentina y ante los nuevos nacionalizados que con la Ley de Nietos podía beneficiarse "cualquier descendiente independientemente de la causa del exilio". "Y eso convierte a esta ley en una ley referente y de las leyes más avanzadas que existe en el territorio internacional", presumió la por entonces responsable de los socialistas en el extranjero, que ahora ocupa el cargo de secretaria de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz.

En el encuentro grabado por el PSOE y consultado por este periódico, Cancela dijo a los asistentes que uno de los mayores logros de la legislatura era la aprobación de la Ley de Memoria Democrática: "El otro gran tema es el reconocimiento de la nacionalidad, que además aquí, esta casa en concreto y Buenos Aires en particular, tiene muchísimo que ver con las reivindicaciones en materia de nacionalidad para los nietos y las nietas, como conocéis aquí la ley, la ley de memoria democrática, la ley de nietos y la ley de nietas".

"Y creo que ha sido una victoria, porque ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo intenso, pero al final ha tenido un resultado fantástico. Pero fijaros, no solamente desde la perspectiva de la ley de memoria democrática del exilio, es que el reconocimiento de la nacionalidad para nietos y nietas, y yo diría que para bisnietos y bisnietas también, no solamente no trae causa solo del exilio, es que es para cualquier descendiente independientemente de la causa del exilio. Y eso convierte a esta ley en una ley referente y de las leyes más avanzadas que existe en el territorio internacional", presumió ante los extranjeros nacionalizados, en busca de sacar rédito electoral a pocos días de los comicios.

"Y creo que era una deuda que teníamos pendiente también con la colectividad española en el exterior. Creo que teníamos que ser nosotros también quienes lo hiciéramos cuando estamos gobernando y creo que las cosas están funcionando. En el caso concreto de Argentina, muy bien, muy bien", añadió la exresponsable del PSOE en el exterior.

Nacionalizaciones masivas

Cancela también reconoció las nacionalizaciones masivas en el país sudamericano: "En el consulado me comentaban hoy que son más de 3.000 ya los reconocimientos de nacionalidad y que hay unas perspectivas de aquí a finales de año de 80.000, 80.000 citas en el consulado para poder hacer los planteamientos. El consulado tendrá además un refuerzo, un refuerzo de medios, de personal humano, personal material, para poder atender también en turnos de tarde".

Las cifras que dio Cancela en su día cuadran, ya que Argentina es, con diferencia, el país con mayor número de personas beneficiadas por la Ley de Nietos, siendo casualmente Buenos Aires la ciudad con más pasaportes españoles concedidos. Según los datos oficiales del Gobierno, el país sudamericano concentraba a finales de julio de 2025 un total de 366.579 solicitudes, aproximadamente el 40% de todas las registradas en el mundo, mientras que 174.277 expedientes ya habían recibido una resolución favorable. El consulado de Buenos Aires se situó a la cabeza por volumen de peticiones.

Maniobras del PSOE en Sudamérica

En este sentido, además del acto electoral de Cancela en Buenos Aires a días de las elecciones, hay que recordar que el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez han tenido mucha actividad electoral en Argentina. No solo han ofrecido asesoramiento gratuito para los nacionalizados, sino que incluso líderes autonómicos como José Ramón Gómez Besteiro (Galicia) o Adrián Barbón (Asturias) o María Chivite han viajado en los últimos meses al país de Sudamérica para movilizar al electorado residente en el extranjero. Del mismo modo, la ministra de Educación, Milagros Tolón, visitó a la comunidad gallega y española residente en Buenos Aires unos días después de que Pedro Sánchez convocase elecciones para el próximo 29 de noviembre.

Unas elecciones en las que el voto exterior puede ser decisivo, tal y como admitió Violeta Alonso, la conseguidora de Pedro Sánchez con la Ley de Nietos en el exterior, que ha llamado esta semana a votar diciendo que si los españoles residentes en el extranjero y los nacionalizados con la Ley de Nietos se movilizan tendrán un "impacto significativo" en las elecciones.

Abascal sopesa impugnar las elecciones

Tal es la importancia de este voto de la Ley de Nietos que Santiago Abascal sopesa impugnar las elecciones generales por este voto extranjero nacionalizado con la Ley de Memoria Democrática. Las declaraciones del candidato de Vox llegan después de que el Tribunal Supremo comunicara el pasado lunes que permitirá que los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos, alrededor de 190.000 personas, puedan votar en las elecciones del 29 de noviembre, a diferencia de los progenitores que no han podido acreditar su condición de descendientes de exiliados y, por tanto, acogerse a la ley.

Con esta decisión, el Supremo ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por Vox y por Iustitia Europa, la formación de Luis María Pardo, que pedían ampliar la suspensión del derecho al voto a los nacionalizados por la ley de nietos e incluir también a sus hijos.

Una decisión que muchos no se terminan de explicar, ya que llega después de que el Alto Tribunal decidiese suspender el voto a los 163.355 extranjeros que obtuvieron la nacionalidad gracias a la polémica instrucción de Sofía Puente, hermana del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, que retorció la ley para conceder el pasaporte español al mayor número de personas para beneficiar electoralmente al Gobierno de Pedro Sánchez. El Supremo tomó esta medida cautelar después de considerar hace un mes que la Ley de Nietos supone un "peligro fundado, real y serio" para las elecciones y más aún solo cuando 900 de los 163.000 afectados han acreditado el exilio.

De ahí que se sospeche que el Supremo no haya actuado de la misma forma con los hijos de los que tienen suspendido el voto por una cuestión de tiempos. Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, la decisión del Supremo de permitir votar a los hijos de los nacionalizados con la Ley de Nietos "es práctica, no jurídica", ya que "el Supremo consideraba que no daba tiempo a identificar a los 189.678 hijos de nacionalizados" antes de las elecciones generales decisivas que pueden sacar a Sánchez de La Moncloa ocho años después.