Sánchez llama racista a Abascal afeándole su aspecto de árabe: "Se le ve en la cara"

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha arremetido este domingo contra el líder de Vox, Santiago Abascal, al que ha calificado de "racista" y del que ha asegurado que tiene "genes árabes", una afirmación que ha relacionado directamente con su aspecto físico. "Veo una contradicción en él. Es una persona racista que habla mucho de los árabes, pero tiene genes árabes. Se le ve en la cara", ha afirmado el jefe del Ejecutivo durante una entrevista en el programa Fuera de Control, de La Séptima, presentado por Alba Carrillo y Marta Márquez.

Las declaraciones se han producido en plena campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, durante una conversación en la que el presidente del Gobierno ha abordado tanto cuestiones personales como diferentes asuntos de actualidad política.

En uno de los momentos de la entrevista, las presentadoras han propuesto a Sánchez participar en un juego en el que debía identificar una cualidad positiva y otra negativa de distintos dirigentes políticos, entre ellos el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal. Al llegar el turno del dirigente de Vox, Sánchez ha reconocido que no encontraba ninguna característica positiva que destacar de su adversario político. "No le veo nada interesante", ha asegurado.

El presidente del Gobierno ha ido más allá y ha acusado a Abascal de mantener un discurso contradictorio sobre los árabes, atribuyéndole una supuesta ascendencia árabe a partir de sus rasgos físicos. "Veo una contradicción en él. Es una persona racista que habla mucho de los árabes, pero tiene genes árabes. Se le ve en la cara", ha manifestado Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha pronunciado estas palabras en un espacio televisivo de carácter distendido, en el que también ha respondido a preguntas sobre su vida familiar, su etapa como jugador de baloncesto y otros aspectos personales.

Sánchez sobre Abascal: "Veo una contradicción en él. Es una persona racista que habla mucho de los árabes, pero tiene genes árabes. Se le ve en la cara."#SánchezFueraDeControl pic.twitter.com/iM4zO5O9SA — Mario (@PiedrafitaMario) November 15, 2026

Estas declaraciones se producen apenas cinco días después de que Sánchez acusara a Abascal de amenazar al presentador David Broncano durante su participación en el programa La Revuelta, de TVE. La polémica surgió después de que Broncano asegurara al líder de Vox que no iba a desearle suerte y este respondiera que él sí lo haría porque iba a necesitarla, antes de aclarar que se trataba de una broma.

Sánchez interpretó aquellas palabras como una amenaza y aseguró a través de sus redes sociales que "amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia". Vox respondió al presidente recordando las amenazas que Abascal recibió de ETA durante su juventud en el País Vasco y cuestionó que Sánchez le reprochara aquellas declaraciones mientras el PSOE mantiene acuerdos parlamentarios con EH Bildu.

Abascal, contra la inmigración

Las nuevas acusaciones de Sánchez coinciden, además, con un acto electoral celebrado este mismo domingo por Santiago Abascal en Cornellá de Llobregat (Barcelona), donde el dirigente de Vox ha vuelto a situar la inmigración entre los principales asuntos de su campaña.

Durante su intervención, Abascal ha apelado a antiguos votantes socialistas y de formaciones independentistas que, a su juicio, están descontentos con las políticas migratorias de los últimos años. El presidente de Vox ha defendido las propuestas de su formación en materia de "prioridad nacional, desregulación y remigración" y ha insistido en su rechazo a la inmigración ilegal.

Asimismo, ha cargado contra el presidente del Gobierno por utilizar una bandera de España durante un acto electoral socialista celebrado este domingo en Alcorcón (Madrid). "¡Quién te ha visto y quién te ve!", ha ironizado Abascal sobre la imagen de Sánchez ondeando la bandera nacional.