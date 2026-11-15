Últimos sondeos: sin dudas sobre la mayoría absoluta mientras 'El País' se aferra a que el PSOE sea el más votado

Los últimos trackings o pequeños muestreos diarios para las elecciones del 29 de noviembre siguen confirmando la mayoría absoluta para la suma de PP y Vox. En El País, de un día para otro el PSOE sube una décima hasta el 29,9 por ciento, pero el PP también sube, hasta el 31,4 por ciento. De esta forma, se agranda ligeramente la pequeña distancia que el diario de Prisa concede a las dos grandes formaciones políticas: de poco más de un punto.

Según este tracking, elaborado por 40dB, el PP sumaría 130 escaños, hasta 136 en el rango más alto, mientras que el PSOE obtendría 119 escaños. Vox experimentaría un ligero descenso, hasta el 18,3 por ciento de votos, lo que se traduciría en 62 escaños. La mayoría absoluta de la derecha quedaría en 192 diputados. El PSOE no tendría opciones para gobernar, con una extrema izquierda que en total sumaría poco más de diez escaños y con Podemos fuera del Congreso.

Con estos resultados, el diario de Prisa se agarra este domingo a la opción de que Sánchez, aun sin posibilidades de repetir en Moncloa, sí quede por encima de Alberto Núñez Feijóo. Dice El País que el resultado de Sánchez puede quedar "lejos de lo catastrófico" y mantener "un apoyo similar al de 2023". "Hasta entra dentro de las hipótesis verosímiles que, al contrario que entonces, sean la fuerza más votada". El estudio también apunta a la fuga de votos del PSOE a otras formaciones y cifra en casi un millón los que se irían a la derecha: al PP (8,5%) y a Vox (4%).

El Mundo, que también publica trackings diarios, no duda tampoco de una rotundísima mayoría absoluta que sitúa esta vez este domingo en menos de 200 escaños. Señala el diario, basándose en el sondeo de Sigma Dos, que el PP obtendría un 31 por ciento de los votos con hasta 132 escaños. Vox, mientras, sube ligeramente hasta el 19,7 por ciento de los votos con hasta 67 diputados. El PSOE también sube levemente, hasta el 25,6 por ciento de los votos, pero la distancia con los populares sigue siendo de cinco puntos, mucho más amplia de lo que arroja el sondeo de El País. Con esos datos, los socialistas se harían con entre 105 y 111 diputados, muy lejos de los actuales 121 escaños y sin posibilidades de reeditar la coalición Frankenstein que en 2023 mantuvo a Pedro Sánchez en el poder.

Los dos sondeos confirman así que ni las entrevistas con youtubers o con referentes juveniles en TVE han cambiado sustancialmente el panorama. Tampoco lo ha hecho, en el caso del PSOE, la treta de sacar a Begoña Gómez en campaña en el intento de pescar entre el electorado femenino.

De entre todas las encuestas, que en algún caso han llegado a situar a los socialistas por debajo de los 100 escaños, solo el Centro de Estudios Sociológicos que dirige José Félix Tezanos da como ganador al PSOE con hasta 143 escaños. Mientras, al PP lo colocaba por debajo de los cien escaños, perdiendo cerca de 40 escaños.

El CIS sí coincidía con otros estudios demoscópicos en dar a los de Santiago Abascal un gran resultado con hasta 65 escaños, que algunos sondeos han llegado a elevar a más de 70 diputados. El macrosondeo apuntaba incluso, a la contra del resto de estudios, que la derecha no podría gobernar al no alcanzar la mayoría absoluta, situada en 176 escaños. Según el sondeo, la suma de PP y Vox sólo alcanzaría los 171 diputados, una cifra insuficiente que frustraría el cambio de gobierno en España.