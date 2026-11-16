Así fue el exclusivo evento del Club Libertad Digital: Retos de futuro tras el 29N

1 / 9

El coloquio, moderado por Raúl Vilas, director de Libertad Digital, contó con Manuel Llamas, director de La Trinchera de Llamas en esRadio y exviceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid; María Santos, directora y presentadora de En Clave Rural en esRadio; Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos); y Enrique Ruiz Escudero, senador del Partido Popular y portavoz en la Comisión de Sanidad del Senado