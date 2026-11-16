Así fue el exclusivo evento del Club Libertad Digital: Retos de futuro tras el 29N
Los grandes desafíos que afrontará el Gobierno que surja de las elecciones generales de 2026 analizados en diálogo moderado por Raúl Vilas y con Manuel Llamas, María Santos, Celia Ferrero y Enrique Ruiz Escudero.
El coloquio, moderado por Raúl Vilas, director de Libertad Digital, contó con Manuel Llamas, director de La Trinchera de Llamas en esRadio y exviceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid; María Santos, directora y presentadora de En Clave Rural en esRadio; Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos); y Enrique Ruiz Escudero, senador del Partido Popular y portavoz en la Comisión de Sanidad del Senado
Enrique Ruiz Escudero abordó las asignaturas pendientes en materia de sanidad.
María Santos, directora y presentadora de En Clave Rural en esRadio, criticó el pacto de Mercosur y pidió que Europa preserve su soberanía agroalimentaria.
Celia Ferrero, Enrique Ruiz Escudero, Raúl Vilas, Manuel Llamas y María Santos durante el encuentro.
Manuel Llamas defendió que el Gobierno que surja de las elecciones debe tener ya preparadas todas las leyes que va a derogar.
Celia Ferrero ha alertado de que cerca de la mitad de los autónomos españoles se jubilarán durante la próxima década, lo que plantea un grave problema de continuidad para miles de negocios que debe tratarse con una política económica inteligente que fomente el empleo.
Celia Ferrero recordó la importancia de los autónomos y los emprendedores en la economía española.
Los socios del Club Libertad Digital pudieron asistir a un momento de encuentro sobre los desafíos de cara a la próxima legislatura.
Los socios del Club Libertad Digital pudieron formular sus preguntas y entablar un diálogo con los ponentes.