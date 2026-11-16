Denuncian a Tezanos por "engañar a los votantes" con los resultados de sus encuestas que benefician al PSOE

El sindicato Manos Limpias ha denunciado al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) Félix Tezanos por presuntos delitos de prevaricación de un funcionario público, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos.

El último barómetro del CIS publicado el pasado jueves reflejaba que el PSOE podría alcanzar en las próximas elecciones los 143 escaños, mientras que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo caería por debajo de los 100 escaños y perdería cerca de 40 escaños con respecto a las últimas elecciones generales celebradas en el año 2023.

"Todas las empresas privadas de demoscopia que elaboran encuestas para la celebración de los comicios generales del 29 noviembre de 202 coinciden en una mayoría absoluta de PP-VOX. El hecho diferencial descarado, lo efectúa el denunciado, que viene ofreciendo unas encuestas donde el PSOE, supera en más de 8 puntos al Partido Popular", señala la denuncia de Manos Limpias a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

"El denunciado de manera descarada, burda, sectaria, manipula unas encuestas a la carta para inducir, engañar a los votantes y a la opinión pública, que el ganador sería el PSOE. El modus operandi del denunciado, se basa en una manipulación del método o métodos con las que operan las empresas demoscópicas, para retorcer el resultado", añade la denuncia.

De esta manera, desde el sindicato entienden que encaja con el delito de prevaricación de un funcionario por ser un servidor público. Por su parte, el delito de falsedad documental tiene que ver con que la elaboración de sus encuestas queda plasmada en documentos públicos. Finalmente, aprecian un delito de malversación de caudales públicos porque "el dinero del CIS, lo utiliza con la finalidad concreta de inducir a los votantes a creer fraudulentamente que el ganador sería el PSOE".

Además, desde el sindicato precisan que Tezanos percibe un sueldo de 120.000 € anuales por el desempeño de sus funciones y recuerdan que el CIS está dotado en el año 2025 con un presupuesto de 17,5 millones de euros. "El denunciado, es militante activo del PSOE y persona de la máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón", añade el sindicato.