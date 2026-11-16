La Policía identifica a 18 altos cargos marroquíes en el asalto a la ciudad de Ceuta

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional ha identificado a un total de 18 cargos civiles y policiales de Marruecos que participaron en la invasión que sufrió la ciudad de Ceuta el pasado mes de julio.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, se encuentra investigando estos hechos y ahora la policía le ha remitido una ampliación sobre las personas que han sido identificadas en este suceso. La policía ya precisó a la juez que en torno a la frontera se identificó a personas cuya actitud resultaba sospechosa e incluso algunos contaban con uniformes de las fuerzas de seguridad de Marruecos.

"Para dar continuidad a las primeras gestiones que se recogieron en el informe inicial y lograr la plena identificación de las personas que indiciariamente tienen interés para la investigación por la actitud que mostraron durante la entrada masiva, hasta el día 29 de octubre de 2026, se ha entrevistado a un total de 81 de los inmigrantes que accedieron irregularmente a Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio. Además de ello, se han formalizado un total de 13 Actas de Declaración. Fruto de esas entrevistas, dieciocho de estos responsables han podido ser identificados, ya sea por su cargo o por el nombre, correspondiéndose con autoridades de diferentes niveles administrativos y/o de la estructura de seguridad", señala el informe del CENIF remitido a la juez y al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Entre las personas que han sido identificadas se encuentra Mohamed El Oualidi, prefecto de Policía. "El Prefecto de Policía representa la máxima autoridad operativa de la DGSN en una prefectura de Policía que responde directamente ante el Director General (DGSN). Dirige de forma directa las Comisarías Locales, de Distrito, Unidades Móviles (GMMO) y Puestos Fronterizos de su demarcación", señala el informe.

"Le corresponde, de forma personal, la decisión de ordenar una carga policial o el uso de la fuerza en caso de que el orden público sea desbordado y en base a una orden de requerimiento de la fuerza pública emitida por el Gobernador Regional o Wali (o, por delegación, Gobernador Provincial, Pacha o Caid)", añade.

Otra de las personas destacadas identificadas por el CENIF es el gobernador de Tánger-Tetuán-Alhucemas, Younes Tazi, el 30 de julio. "El Wali es una autoridad civil de la organización periférica del Ministerio del Interior que se constituye como máxima autoridad civil en una Región. En la jerarquía le corresponde la máxima autoridad en la Región, teniendo bajo su mando directo a uno o varios Gobernadores Provinciales, y dependiendo de estos, los Pachas y Caídes", señala la Policía sobre su cargo.

También ha sido identificado por los agentes el delegado local del Gobierno de Castillejos, Youssef El Hajj. "En lo referente a la gestión de orden público, se considera máximo responsable de garantizar la seguridad y el orden en el centro urbano bajo su jurisdicción. De igual modo, supervisa y colabora con las fuerzas de seguridad en manifestaciones y control de grandes masas de personas. Le corresponde en el nivel local (por delegación del Wali)", precisan desde el CENIF.

Además, el CENIF explica que se han detectado "elementos claros compatibles con la existencia de un nivel orgánico superior de coordinación supra-corporativa que además de por la ya citada concurrencia de miembros de diversas fuerzas de seguridad de Marruecos

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