Informe del CNI sobre la invasión de Ceuta: "No se han obtenido evidencias de una acción planeada por Marruecos"

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) asegura en un nuevo informe que no ha encontrado "evidencias que permitan afirmar que los sucesos de los días 30 y 31 de julio de 2026 fueran el resultado de una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes". Dicho informe ha sido remitido a la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional María Tardón.

Según informe de 9 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, "la movilización fue el producto de un llamamiento en redes sociales (RR. SS.) en el que no puede reconocerse la existencia de un único dinamizador, ni la vinculación de los que fueron detectados con el aparato del Estado marroquí. La convocatoria alcanzó un nivel de viralidad extraordinario no solo entre aquellos marroquíes que tenían previamente la voluntad de emigrar a España, sino también entre buena parte de la población marroquí que reside habitualmente, o se encontraba en aquel momento, en las proximidades de Ceuta".

"La difusión masiva y credibilidad que alcanzó este llamamiento entre los usuarios de las redes sociales por las que se difundió solo puede entenderse en el contexto de la actual situación socioeconómica de buena parte de la sociedad marroquí, combinada con las capacidades de movilización de las RR. SS. sobre una población empobrecida, desesperanzada acerca de su futuro en Marruecos y con un muy escaso conocimiento, nulo en la práctica, de las consecuencias legales derivadas de una entrada ilegal en territorio extranjero", añade.

"En el caso que nos ocupa, y en cuanto a las personas, grupos u organizaciones que pudieran disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización de las dimensiones de la ocurrida los días 30 y 31 de julio de 2026 cabría señalar a los Servicios de Inteligencia de Marruecos (DGED y DGST), las fuerzas de seguridad del Estado (DGSN y Fuerzas Auxiliares), con el concurso necesario de las Fuerzas Armadas marroquíes", subraya.

"Tras las investigaciones en profundidad realizadas por el CNI, no se han encontrado evidencias que permitan afirmar que organismos estatales marroquíes estén implicados en el diseño, puesta en marcha o coordinación de una acción con intenciones deliberadamente agresivas de este tipo contra España. Sí que se ha detectado, en cambio, la actividad de una serie de dinamizadores en el ámbito de las RR. SS. que han actuado de forma descentralizada, múltiple, autogestionada y colaborativa en la difusión de la convocatoria de entrada en Ceuta, sin que se haya observado, por el momento, la existencia de una estructura organizativa de dirección o coordinación centralizada que controlara la acción de los dinamizadores que realizaron los primeros llamamientos o de los que luego actuaron como amplificadores de los mismos", destaca.

Según el CNI, "no se han determinado vínculos entre los individuos señalados en el informe del CENIF. Tampoco se ha identificado una relación de cooperación entre los anteriores individuos y los dinamizadores digitales. Finalmente, como ya se ha señalado, no se ha establecido que existiera una acción concertada por parte de organismos estatales marroquíes que permita hablar de una integración de los dinamizadores en estructuras superiores para la ejecución de una acción deliberada en perjuicio de los intereses españoles".

"Respecto a las similitudes existentes entre los acontecimientos ocurridos en Ceuta en otras entradas masivas, saltos o avalanchas acaecidos en los años 2021, 2024 y 2026, puede afirmarse que los acontecimientos de 2021 representaron de forma clara la utilización de la presión migratoria en un contexto de enfrentamiento diplomático, los de 2024 demostraron la capacidad de Marruecos para anticipar y contener una movilización y en 2026 se combinó una convocatoria digital de enorme alcance, con una permisividad y fallo en el control fronterizo de dimensiones excepcionales por parte de las autoridades marroquíes, sin que se pueda determinar la organización o participación activa por parte de ningún organismo vinculado al Gobierno o la Administración de Marruecos", continúa.

"Aunque el régimen marroquí siempre ha tratado de instrumentalizar las crisis en beneficio propio, en 2021 el contexto diplomático del momento permite establecer el episodio como una medida de presión por parte del Gobierno de Marruecos contra España, mientras que en 2024 optó por la prevención y el ejercicio de su capacidad para actuar y neutralizar movilizaciones de este tipo, así como controlar accesos irregulares a la frontera. En 2026 el origen del fenómeno, de acuerdo con las informaciones obtenidas por este Centro, no se puede atribuir ni a redes criminales ni a una acción estatal", señala el informe.

"No se han obtenido evidencias de un acción planeada"

El CNI insiste en que "como resultado de las investigaciones realizadas por parte del CNI sobre la entrada masiva en Ceuta, no se han obtenido, hasta la fecha, evidencias que permitan afirmar que los sucesos de los días 30 y 31 de julio de 2026 fueran el resultado de una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes".

"Atendiendo a lo solicitado por ese Tribunal de Instancia se señala que, desde un punto de vista puramente teórico e hipotético, un movimiento de personas de la magnitud del observado en Ceuta, puede ser diseñado, impulsado y coordinado por el aparato estatal de un régimen que hubiera decidido utilizar la presión migratoria como una herramienta de acción híbrida, entendiendo por tal una acción hostil realizada por un Estado en contra de otro con el objeto de desestabilizarlo y agredirle, si bien tal agresión quedaría por debajo del umbral de una acción bélica. En tal caso, eso implicaría una acción de Estado concertada que requeriría una autorización al máximo nivel y que incluiría, con toda probabilidad, la actuación de sus Servicios de Inteligencia", concluye.

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