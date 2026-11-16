La respuesta de Transparencia que retrata al Gobierno por el vídeo electoral de Sánchez frente al Guernica

La Junta Electoral Central (JEC) abrió un expediente sancionador contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras determinar que utilizó los medios públicos y el protocolo de una visita institucional en el Museo Reina Sofía para grabar un vídeo de contenido electoral frente al Guernica sin abonar tasas.

🔴 La JEC abre un nuevo expediente sancionador a Pedro Sánchez por grabar un vídeo ante el 'Guernica' aprovechando los medios públicos del Museo Reina Sofía y le obliga a retirarlo de las redes sociales @Servimedia pic.twitter.com/xjH3XzCWmV pic.twitter.com/OUtXAZgPEk — Pablo Taboada (@pablotaboada0) October 29, 2026

El 29 de octubre de 2026, el organismo arbitral estimó una denuncia interpuesta por el Partido Popular (PP) y ordenó la retirada inmediata de la grabación de las redes sociales del dirigente socialista, donde había sido difundida el 24 de octubre con motivo del Día de las Naciones Unidas.

Según explicó el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la grabación realizada el 13 de octubre no se tramitó como un alquiler comercial ni a través del PSOE, sino como una petición de visita institucional de la Presidencia del Gobierno. El acto tuvo lugar en martes (día de cierre al público) con tratamiento protocolario de jefe de Gobierno, atendido por personal de seguridad y Gabinete sin abonar tasas.

Por su parte, la JEC dictaminó que la actuación infringió la LOREG (artículos 50.2 y 53). El órgano consideró que se aprovecharon medios públicos por razón del cargo para emitir un discurso con valoraciones partidistas y de gestión del Ejecutivo, ordenando la retirada del vídeo e incoando un expediente con multas de entre 300 y 3.000 euros, además de recordar el deber de neutralidad institucional de cara a los comicios del 29 de noviembre.

Desde el PP, Miguel Tellado calificó el hecho como un abuso de recursos públicos y un spot encubierto.

En paralelo, ante el debate surgido en redes sobre la prohibición de captar imágenes de la obra de Picasso, la plataforma Newtral aclaró con el museo que el permiso para fotografiar el Guernica está abierto al público general desde septiembre de 2023, si bien continúan vetados el flash, los trípodes y los elementos de estabilización profesional.

El profesor de la UNED que retrata al Gobierno

La información obtenida a través de una solicitud de acceso a la información pública que hizo José Javier Olivas Osuna, profesor de la UNED, revela que no consta un expediente de autorización particular o contrato de cesión y abono de tasas vinculado de forma específica a dicha grabación institucional.

El vídeo promocional de Sánchez con el Gernica en el Reina Sofía no se solicitó a través del PSOE. No se alquiló el espacio, ni se pidió permiso para hacer una grabación. Lo hicieron pasar por visita institucional del Presidente. #29Nov

Respuesta oficial por transparencia

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Solicitante y finalidad declarada

El museo no recibió una solicitud de grabación. El 13 de octubre de 2026, la Presidencia del Gobierno solicitó una visita institucional del presidente del Gobierno a la Colección y, en particular, a la Sala 205.10, donde se expone Guernica. La petición se dirigió a la Dirección y se gestionó a través del Gabinete Institucional del Museo. La finalidad comunicada fue la realización de esa visita institucional.

Autorización y documentos justificativos

No se tramitó una cesión o alquiler de espacios ni una producción audiovisual, ya que se trató de una visita institucional. Por ello, no puede facilitarse copia de autorización de rodaje ni de sus anexos o condiciones.

Espacios y afectación al público

El Museo no cerró ninguna sala ni restringió el acceso al público con motivo de la visita. Esta se celebró en martes, día de cierre semanal, sin programación pública ese día. No hubo desalojos ni visitantes afectados.

Importe abonado y régimen económico

No se practicó liquidación de tasa por utilización de espacios ni se percibió ingreso por ese concepto puesto que fue tratada como visita institucional. La visita fue atendida por el personal del Gabinete Institucional. Estuvo presente el servicio de seguridad que custodia permanentemente las salas y las obras. No se requirieron servicios adicionales de personal, seguridad, limpieza o asistencia técnica, ni contrataciones extraordinarias. La atención se prestó con los medios ordinarios del Museo.

Normativa y criterios aplicados

El Museo otorgó a la actividad el tratamiento de una visita de protocolo institucional. Según la información facilitada, estas visitas fuera del horario de apertura se reservan a jefes de Estado y de Gobierno, autoridades y otras personalidades públicas, y contribuyen a la proyección pública nacional e internacional del Museo. El Museo encuadra este criterio en sus fines de acceso a las colecciones y difusión del patrimonio artístico, recogidos en el artículo 3 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre.

Protocolos e instrucciones

Los protocolos, instrucciones y normativa relativa a las visitas privadas y filmaciones se encuentran publicados y en abierto para el público en la página web del Museo.

Sánchez no solo se conforma con que todos los españoles le paguen sus vacaciones, también buscaba hacer propaganda electoral por la cara. Una trampa más de Pedro en precampaña.