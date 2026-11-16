La última contradicción de Marlaska: cambia el protocolo de sprays en la Policía que él mismo aprobó hace 28 días

La huelga general del pasado 11 de noviembre contó con el apoyo del Gobierno. Los sindicatos no salieron a las calles para protestar contra el Ejecutivo, sino contra una derecha política que podría ganar las elecciones del 29-N y alcanzar el Palacio de La Moncloa. Durante las protestas, las Fuerzas de Seguridad tuvieron que enfrentarse a piquetes violentos y llegaron a emplear gas pimienta para garantizar la seguridad.

El Gobierno cerró filas con los sindicalistas y cargó contra la Policía tras el fracaso histórico de la huelga: "son imágenes que desagradan". Interior anunció la apertura de investigaciones internas en la Policía Nacional y prohibió el uso de gases lacrimógenos. Los sindicatos policiales montaron en cólera. Sólo 24 horas después el departamento de Fernando Grande Marlaska reculó un poquito y dijo que los sprays ATL estarían permitidos.

Interior ha cumplido este lunes con su promesa de modificar los protocolos sobre el uso del spray en la Policía Nacional. La nueva redacción del mismo retira la referencia expresa al MK9 (gas pimienta) como medio de orden público e incluye las actuaciones de control de masas entre los supuestos en los que su utilización no se recomienda, con carácter general. El texto contempla excepciones ante circunstancias justificadas o peligro inminente y grave.

El cambio llega 28 días después de que el protocolo anterior, aprobado el 19 de octubre, incorporase el MK9 como dispositivo destinado al orden público. Los mandos policiales que suscribieron aquel documento han firmado ahora esta rectificación, según denuncia el Confederación Española de Policía (CEP), que cuestiona que Interior cambie el criterio sin explicar qué circunstancias técnicas han variado en apenas cuatro semanas.

La controversia no se limita a la redacción del protocolo. El sindicato recuerda que Interior justificó a principios de octubre el uso del gas pimienta en intervenciones de orden público en un contrato de compra de 790 sprays MK9 por 71.656,20 euros (IVA incluido) que todavía figura en el Portal de Contratación del Estado, un material con el que no se sabe qué se va a hacer ahora si se ha prohibido su uso.

El CEP recuerda que en el pliego técnico de ese contrato, que los mandos policiales redactaron en el mes de abril con el permiso del Ministerio del Interior, se justificaba su empleo en el restablecimiento del orden público, mientras que la memoria justificativa de junio defendía su idoneidad para las Unidades de Intervención Policial (UIP) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR).

El sindicato no reclama que las actuaciones policiales queden al margen de cualquier investigación ni de los controles sobre el uso de la fuerza. Lo que exige es que las decisiones se apoyen en informes profesionales, criterios técnicos y responsabilidades definidas. A su juicio, cambiar las instrucciones tras una polémica pública, sin detallar las razones operativas, deja a los agentes expuestos a dudas cuando deben reaccionar ante episodios violentos.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha llevado el asunto más allá de las críticas públicas. El pasado jueves presentó un requerimiento ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de la Policía para conocer el alcance de la orden, sus excepciones y los medios alternativos. Un día después acudió a la Fiscalía General del Estado para que examine sus consecuencias sobre la seguridad y salud de los funcionarios.

El sindicato sostiene que los agentes siguen sin recibir instrucciones oficiales suficientemente claras y reclama una evaluación de riesgos laborales, formación y garantías escritas. También pide que se paralicen las restricciones mientras no se aclaren sus efectos. Su preocupación es que el policía pueda ser cuestionado tanto por utilizar el spray como por optar por la defensa reglamentaria o la contención física cuando aquel recurso esté limitado.

Interior, por su parte, ha distinguido entre el spray individual de defensa y los artificios ATL, que pueden seguir utilizándose en dispositivos de orden público. La diferencia es relevante: la controversia no equivale a la retirada de todos los medios lacrimógenos. La modificación se centra en el aerosol de defensa personal, cuyo empleo queda desaconsejado de forma general en el control de masas, según la nueva redacción.

La pregunta que plantean los sindicatos es por qué un dispositivo considerado adecuado para el orden público en octubre pasa a estar desaconsejado en noviembre. Los sindicatos están seguros de que el Gobierno ha tomado una decisión que le beneficia políticamente aunque para ello tenga que perjudicar a trabajadores del Estado como son los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La rectificación se produce además mientras siguen abiertas las investigaciones sobre las intervenciones policiales de la huelga del 11 de noviembre. El Ministerio ha defendido que debe examinarse la proporcionalidad de las actuaciones, mientras los sindicatos reclaman que ese control no se traduzca en instrucciones ambiguas.