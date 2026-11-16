Las encuestas afianzan la mayoría absoluta de PP y Vox frente a la remontada del PSOE

El panorama político español reafirma la solidez del cambio político. Ya con la campaña electoral empezada, los últimos sondeos publicados coinciden en un diagnóstico transversal: aunque el PSOE experimenta ciertos síntomas de remontada o activación de su electorado, esta ligera mejoría resulta insuficiente para alterar la correlación de fuerzas. La mayoría absoluta de la derecha —conformada por el Partido Popular y Vox— se mantiene firme y consolida una sólida ventaja para alcanzar el Gobierno tras los comicios del 29N.

En El Confidencial, su cuarta oleada elaborada por IMOP destaca que, a pesar de los movimientos en el electorado y la irrupción de nuevas fórmulas a la izquierda como Frente Amplio y Podemos, la derecha conserva una clara ventaja territorial y de bloques en plena pugna de campaña. El sondeo profundiza en cómo se reparten los apoyos por circunscripciones, evidenciando que el centroderecha mantiene el control de los bastiones clave necesarios para asegurar la gobernabilidad sin depender de fuerzas periféricas imprevisibles. El PP y Vox se situarían en los 194 escaños, frente a los 109 del PSOE.

Desde OKDiario, el análisis demoscópico subraya que la estrategia y la campaña de presión impulsada por Pedro Sánchez no logran dar los frutos esperados. El PSOE se estanca en los 104 escaños, viéndose claramente superado por una holgada y sólida mayoría conjunta de Alberto Núñez Feijóo (131 escaños) y Santiago Abascal (71 escaños). El medio incide en que los socialistas sufren un desgaste notable en las grandes circunscripciones urbanas, donde el electorado castiga la gestión económica y los pactos de legislatura, ensanchando la brecha a favor de los populares. Frente Amplio caería a 9 escaños desde los 27 que logró la coalición con su anterior nombre de Sumar.

En El País, su tracking diario elaborado por 40dB apunta que el PSOE protagoniza una cierta remontada al registrar su mejor dato de la legislatura (alcanzando el 30,3%), hasta los 119 diputados. Sin embargo, el propio diario reconoce que dicho avance no altera la mayoría de la derecha, que se sitúa holgadamente por encima de los 190 escaños, 130 para el PP y 62 para Vox. El estudio refleja que, si bien la izquierda moviliza a parte de su electorado tradicional que se encontraba en la indecisión, este flujo no logra perforar el suelo electoral del bloque conservador. Aquí, el Frente Amplio de Ada Colau experimenta un pequeño avance, el primero desde que empezó la campaña, pero se quedaría en 5 escaños.

En La Razón, mediante su encuesta de NC Report, se pone el foco en que la coalición de PP y Vox resiste con gran fuerza en el pistoletazo de salida de la campaña, moviéndose en una horquilla de entre 201 y 205 diputados (lo que representa entre 31 y 35 escaños más que en los anteriores comicios). El informe detalla que el Partido Popular se distancia holgadamente de un PSOE que continúa estancado entre los 102 y 104 representantes, mientras que Vox experimenta una consolidación notable de su electorado duplicando prácticamente sus expectativas frente a anteriores etapas legislativas, con una horquilla de 66-68 representantes.

Por último, en El Debate, su sondeo realizado por Target Point señala que, si bien el PSOE ha conseguido activar a cerca de medio millón de votantes y recortar levemente distancias tras un repunte de la participación de la izquierda, esta movilización no pone en absoluto en riesgo la mayoría absoluta del PP y Vox, con una horquilla entre 189 y 197 escaños, asegurándose un suelo muy por encima de los 176 escaños. El desglose territorial muestra que el trasvase de votantes hacia las formaciones de centroderecha se mantiene blindado frente a los intentos socialistas de polarizar el debate en el tramo inicial de la contienda. Tanto la encuesta de La Razón como la de El Debate y El Confidencial dan al Frente Amplio un resultado de 11 escaños.

De este modo, los datos demoscópicos dibujan un escenario en el que, a pesar de los intentos de reactivación por parte del bloque gubernamental con las encuestas del CIS a la cabeza, la derecha encarará las próximas semanas con una cómoda renta de escaños muy por encima de la mayoría absoluta.