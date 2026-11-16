Pedraz investiga la financiación ilegal del PSOE a través de la trama Sepi

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga la presunta financiación ilegal a través de la trama Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

La investigación de esta trama de corrupción estalló en diciembre de 2025 cuando los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) arrestaban a la denominada fontanera del PSOE Leire Díez, el expresidente de la Sepi Vicente Fernández y el empresario y amigo del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Antxon Alonso. Según la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, los tres habrían influido en procedimientos de la Sepi y entidades dependientes entre 2021 y 2023 para favorecer contratos, ayudas y rescates a cambio de comisiones, que se canalizaban a través de sociedades instrumentales como Mediaciones Martínez o Servinabar. Las operaciones investigadas relacionadas con la trama SEPI superan los 130 millones de euros.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "los agentes de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción investigan si la trama Sepi pudo financiar de forma ilegal al PSOE de Pedro Sánchez. Es una sospecha que se tiene desde el comienzo de la investigación de esta trama corrupta".

"Las operaciones sospechosas relacionadas con la trama Sepi manejan cantidades enormes de dinero. De hecho, la Sepi gestionó y aprobó los rescates de las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra con 475 y 53 millones de euros, respectivamente. La investigación quiere aclarar entre otras cuestiones si parte del montante se desvió para financiar al Partido Socialista", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "se investigan operaciones que superan los 132,9 millones de euros en empresas como Mercasa, Enusa, Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) o Forestalia. Las comisiones atribuidas a la trama corrupta superan los 750.000 euros. El juez Pedraz aprecia hasta el momento indicios de delitos como tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización criminal y abuso de información privilegiada. No obstante, no se puede descartar un delito de financiación ilegal del PSOE".

Recordamos que el pasado mes de junio el juez Pedraz imputaba a la actual presidenta de la Sepi, Belén Gualda, y a otras 24 personas (directivos de Sepi, Enusa, Tubos Reunidos, Forestalia, etc.), a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Gualda está vinculada en la investigación al rescate de Tubos Reunidos.

Debido a la complejidad de la investigación y a las decenas de declaraciones pendientes que pueden superar el centenar, Pedraz prorrogó en este mes de noviembre la instrucción del caso seis meses más. En este mismo procedimiento, el magistrado investiga las cloacas del PSOE para boicotear y desestabilizar las causas judiciales que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno del presidente Pedro Sánchez.

Tal y como publicó este diario, "la exministra de Hacienda y actual líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, se encuentra al límite de poder ser imputada. Hay indicios ya que apuntan contra Montero al ser la máxima responsable de la Sepi, al depender esta institución del Ministerio de Hacienda que dirigía".

Los principales imputados

Entre los investigados por el juez Santiago Pedraz se encuentra la actual presidenta de la SEPI, así como varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. Entre estos también se encuentra el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Asimismo, el juez instructor ha citado como investigados a numerosos altos cargos repartidos por numerosas instituciones públicas como la exconsejera de Medioambiente de Castilla-La Mancha y ahora directora corporativa de Enusa, Rosario Arévalo; al directivo de Acciona Francisco Javier López Buciega; el abogado Juan Antonio Carrillo Donaire; la directora de desarrollo corporativo de Isdefe, Teresa Castillo Pasalodos; o el director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, José Ramón Sempere Vera.

El magistrado identifica otros seis cargos o excargos de la Sepi para los que ha encontrado indicios suficientes de delito: Julián Mateos Aparicio Prieto; Miguel Ángel Figueroa Teva; Miguel Ángel Santiago Mesa; Carlos López de las Heras; Rosario Martín Manzanedo; y Fernando Albert Aragón. Así, habría que sumarle la imputación de un alto cargo del Ministerio de Hacienda, María de la Concepción Ordiz Fuertes. Además, se encuentran como imputados el expresidente de la empresa vasca Tubos Reunidos SA, Francisco Irazusta Rodríguez; y su subordinado Jesús Pérez Rodríguez Urrutia.

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