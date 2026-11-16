Este lunes Miguel Ángel Pérez publicaba en Libertad Digital el último informe que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha entregado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón. El titular era explícito: "No se han obtenido evidencias de una acción planeada por Marruecos". El de Miguel Ángel es un periodismo que informa. No interpreta, destaca lo sustantivo: "Tras las investigaciones en profundidad…, no se han encontrado evidencias que permitan afirmar que organismos estatales marroquíes estén implicados en el diseño, puesta en marcha o coordinación de una acción con intenciones deliberadamente agresivas de este tipo contra España". Con esta afirmación, el servicio de inteligencia refuta las insinuaciones de algunos dirigentes políticos y muchos medios de comunicación. ¿Confiamos en la profesionalidad de sus miembros o pasan a la lista de depurables? ¿Son acertados sus informes solo cuando certifican lo que interesa según a quién?

Y para que no falte de nada, el documento entregado a la juez hace una enmienda —¿a la totalidad?— a las conjeturas de la Policía y de sus "agentes dinamizadores marroquíes": "No se han determinado vínculos entre los individuos señalados en el informe del CENIF. Tampoco se ha identificado una relación de cooperación entre los anteriores individuos y los dinamizadores digitales. Finalmente, como ya se ha señalado, no se ha establecido que existiera una acción concertada por parte de organismos estatales marroquíes que permita hablar de una integración de los dinamizadores en estructuras superiores". La afirmación del CNI suscita una pregunta: ¿es razonable fundamentar un informe policial con imágenes y vídeos de redes sociales?

A primeros de septiembre, la Guardia Civil contestó al requerimiento de la juez Tardón sobre el conocimiento que se tenía en los días anteriores a la entrada masiva del 30 y 31 de julio. El informe no especula, ni elabora teorías basadas en la actitud o el gesto de los individuos que aparecen en las imágenes que se difunden. Atiende a lo que se pide: "En esta colaboración (entre servicios de información e inteligencia) se lleva a cabo, entre otras actuaciones, una labor de monitorización general sobre posibles convocatorias de entradas coordinadas y sobre los modus operandi que habitualmente emplean los migrantes… Es conocido que dichos colectivos suelen aprovechar, por ejemplo, fechas concretas… o condiciones meteorológicas favorables para reducir su detección, y que coordinan sus actuaciones a través de canales de comunicación cerrados, con el fin de sortear los controles de las fuerzas de seguridad".

"Es habitual —continúa el informe— intercambiar datos sobre posibles momentos temporales de mayor actividad migratoria, derivados de los factores ya citados y de la inteligencia complementaria de la que, en su caso, se disponga… En esa línea, en los días referidos (los previos al 30 y 31 de julio) se compartió información, por los canales y en los foros habituales, relativa a la evolución de la presión migratoria sobre la frontera de Ceuta".

Y concluye: "No obstante, dicha información, de carácter ordinario y en línea con anteriores intercambios, no se correspondió ni en su contenido ni en su alcance con los hechos posteriormente acaecidos, que derivaron en un colapso de la frontera de una dimensión sin precedentes". Describe una realidad: nadie alertó —incluido el propio Instituto Armado— de la que se venía encima.

Pero sí comunicaron —la Benemérita y el servicio de inteligencia— lo que observan en los días previos. En los documentos desclasificados por el Gobierno, y que parecen olvidados, ambas instituciones destacan los efectos de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Guardia Civil alertaba de que, del 13 al 26 de julio, los intentos de entrar a nado se habían incrementado un 201 % sobre los días precedentes; y el CNI, de que "la sentencia puede tener un impacto muy relevante en las entradas irregulares en las ciudades autónomas, especialmente en Ceuta, donde la presión es mayor".

En 2025 se habían registrado 12.829 intentos con 431 entradas a nado. En 18 días del mes de julio ya se contabilizaban el doble que en todo 2025. "Esta tendencia se ha visto impulsada por el efecto llamada generado por testimonios en redes sociales de migrantes que durante estos últimos días han cruzado sin ser devueltos", reconoce el CNI en otro informe.

¿Quién se viste de bonito para coordinar una invasión? En el vídeo —uno de sus fotogramas es una de las evidencias del CENIF—, el responsable policial de la zona de Tetuán aparece hablando por el móvil con evidentes signos de desconcierto. Que cada uno saque sus conclusiones. Según algunas personas, razonablemente bien informadas, "estaba en los actos institucionales de la Fiesta del Trono y le enviaron a la zona para informar de qué es lo que estaba sucediendo". Puede ser una explicación. Pero ¿cómo contraponerla a la imagen del que está dirigiendo la guerra híbrida?

Hace unos días le pregunté a un conocido y reconocido analista de inteligencia —una especialidad últimamente muy demandada por los medios de comunicación— quién tendría interés en exacerbar la tensión entre España y Marruecos. Me respondió: "Rusia, China, Argelia". "No, no —le insistí—, no mires fuera. ¿Quién tiene interés entre nosotros?". No me contestó. Es posible que después de las elecciones veamos si se despeja la incógnita.