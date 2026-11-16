¿Qué les puede pasar a los policías investigados por usar gas pimienta contra piquete violentos en la huelga general?

La Jefatura Superior de Policía de Madrid abrió el 12 de noviembre una información reservada sobre la actuación de los agentes durante la huelga general, como informó Libertad Digital. El Ministerio del Interior lo confirmó así: "La Jefatura Superior de Madrid abrió este jueves una información reservada para evaluar las actuaciones policiales durante la jornada de huelga general en Madrid". El número de agentes y unidades investigados forma parte de esta información reservada por lo que no se saben datos concretos.

El gas de Mercamadrid, en el foco

El departamento de Fernando Grande-Marlaska anunció durante esa misma jornada investigaciones internas. Según el balance de Interior sobre la jornada, Marlaska ha ordenado a la Dirección General de la Policía abrir investigaciones internas sobre algunos de los incidentes registrados durante la jornada. En especial, quiere que se investigue el empleo de gas pimienta por parte de agentes de la UIP –los conocidos como antidisturbios– que evitaban que un piquete violento cortase la actividad laboral en Mercamadrid.

Esa intervención se produjo durante la madrugada del 11-N, ante el piquete que intentaba impedir la entrada de camiones en Mercamadrid y que trajo consigo un insólito elogio del Almeida a Marlaska. A esa intervención se sumó el corte de la Gran Vía durante varias horas por otro piquete y, ya por la tarde, las cargas policiales al término de la manifestación. Esas actuaciones han sido precisamente las que han provocado las denuncias de la izquierda.

El primer recuento de Interior arrojó 1.144 incidentes, 47 detenidos y una investigación interna contra policías, con una salvedad: el recuento no incorpora la información de Cataluña ni del País Vasco.

Qué supone una información reservada

Aún se desconocen los plazos y pasos de apertura de un expediente disciplinario según el cumplimiento de la normativa de la Policía Nacional. Las sanciones a las que se exponen los agentes dependerán de lo que se dictamine según la ley orgánica del régimen disciplinario de la Policía Nacional.

Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha indicado que serán los mandos policiales los "responsables" de determinar "si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza en algún elemento" durante las marchas por la huelga general, según recogió Libertad Digital en la pieza sobre las críticas del Gobierno a la Policía. La portavoz, Elma Saiz, aseguró: "El Gobierno no va a permanecer impasible. Y de hecho... se va a llevar a cabo una investigación".

Algunos socios llegan más lejos. El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha pedido que quienes utilizaron la fuerza "hoy no se levanten siendo policías" y que el ministro del Interior presente su dimisión.

Los criterios que invocan los sindicatos

Los sindicatos policiales se apoyan en los principios que rigen el uso de la fuerza. El Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha recordado que el uso de la fuerza policial es "legítimo" y está sujeto a los principios de "congruencia, oportunidad y proporcionalidad". También ha exigido respeto institucional, respaldo jurídico y el cese de las investigaciones paralelas, reclamando que se respeten los mecanismos internos de control de la Policía, según contó Libertad Digital en la pieza sobre la reacción de los sindicatos.

Justicia Policial (JUPOL) recordó que el gas lacrimógeno permite intervenir a distancia y evitar el contacto físico directo con individuos violentos y que su uso está sometido a criterios de "necesidad, congruencia y proporcionalidad".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha cargado contra la decisión del ministro y considera "inadmisible" que se ponga bajo sospecha a los agentes y se restrinjan sus medios de intervención. Al mismo tiempo, ha reclamado que se esclarezca "cada actuación cuestionada" y que la investigación examine "la cadena de mando completa", desde quienes diseñan los dispositivos hasta los agentes que ejecutan las órdenes.

Cómo defenderán a los agentes

El SUP ha reclamado a Marlaska explicaciones sobre los medios y las instrucciones que recibirán las unidades de orden público ante futuros episodios de violencia y ha pedido que lo explique antes del próximo dispositivo policial. También ha recordado que "agredir a un policía es responsabilidad de quien le agrede". JUPOL ha reclamado la dimisión de Marlaska, así como un respaldo institucional expreso a los agentes que participaron en el dispositivo de seguridad.

Aún está por confirmar la prestación de asistencia sobre la defensa jurídica que prestarán JUPOL y SUP a los agentes investigados. Ambos sindicatos ya estaban enfrentados con Interior antes de la huelga: el 4 de noviembre boicotearon el Consejo de la Policía junto a otras organizaciones, con el argumento de que no trataba el reconocimiento de la profesión de riesgo. Sus secretarios generales, Aarón Rivero y Carlos Prieto, advirtieron entonces al Gobierno: "Si no reconocen la profesión de riesgo y garantizan una jubilación digna para policías nacionales y guardias civiles, tendrán enfrente a todo el colectivo policial de España".

La otra medida de Interior sigue pendiente. La Dirección General de la Policía modificará el protocolo que regula el empleo del espray de defensa personal, y la modificación del protocolo deberá concretar las condiciones de utilización y las instrucciones que recibirán las unidades.