Retos tras el 29N: el Diálogo del Club LD con Manuel Llamas, Celia Ferrero, María Santos y Enrique Ruiz Escudero

El Club Libertad Digital ha celebrado una nueva edición de Los Diálogos del Club LD bajo el título Retos de futuro tras el 29N, un encuentro en el que se han analizado los principales desafíos que heredará el Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre. La situación económica, la excesiva regulación, el futuro del campo, las dificultades de los autónomos y los problemas del Sistema Nacional de Salud han centrado una conversación en la que los ponentes han coincidido en la necesidad de abordar reformas estructurales desde el primer día de la próxima legislatura.

El coloquio, moderado por Raúl Vilas, director de Libertad Digital, ha contado con la participación de Manuel Llamas, director de La Trinchera de Llamas en esRadio y exviceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid; María Santos, directora y presentadora de En Clave Rural en esRadio; Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos); y Enrique Ruiz Escudero, senador del Partido Popular y portavoz en la Comisión de Sanidad del Senado.

El futuro del Sistema Nacional de Salud ha sido uno de los grandes asuntos del coloquio. Enrique Ruiz Escudero ha defendido que la próxima legislatura debe comenzar con un marco de financiación estable y una actualización de la legislación sanitaria. Ha recordado que la sanidad representa alrededor del 40% del presupuesto de las comunidades autónomas, mientras que su peso sobre el PIB nacional se mantiene por debajo del 7%. El senador popular ha considerado que buena parte de las leyes sanitarias actuales han quedado desfasadas ante la evolución del sector durante las últimas décadas. "Ahora mismo sería absolutamente inviable pensar en un Sistema Nacional de Salud si no tiene modelos de colaboración público-privada", ha asegurado.

Uno de los asuntos centrales del encuentro ha sido la situación económica de España y el margen de actuación del próximo Ejecutivo. Manuel Llamas ha defendido que España necesita recuperar el terreno perdido durante las últimas dos décadas y ha lanzado un mensaje de optimismo: "Estoy convencido de que España va a salir, no más fuerte, como decía Sánchez en plena pandemia, pero sí vamos a poder recuperar mucho del terreno perdido". El director de La Trinchera de Llamas ha situado en 2004 el inicio de un prolongado deterioro político, económico y social. Un ejemplo es Argentina, que pasó de figurar entre las principales economías del mundo a emprender una trayectoria de decadencia tras la implantación del peronismo. A su juicio, España ha seguido una evolución preocupante, aunque sus consecuencias no siempre resulten tan evidentes como durante una crisis económica.

Llamas ha advertido de que el empobrecimiento se ha ido produciendo de manera gradual y ha señalado especialmente las dificultades de los jóvenes para emanciparse, incluso cuando cuentan con formación universitaria y empleo. También ha criticado que, pese a los récords de recaudación y gasto público, los servicios esenciales no funcionen adecuadamente. "La gran reforma pendiente de España es derogar, derogar todo lo que se ha hecho desde tiempos de Zapatero" y las leyes del sanchismo, ha afirmado.

En este contexto, Celia Ferrero ha reclamado recuperar el respeto al empresario y al emprendedor, después de unos años en los que, según ha denunciado, se ha demonizado a quienes generan empleo y riqueza. La vicepresidenta de ATA ha alertado de que cerca de la mitad de los autónomos españoles se jubilarán durante la próxima década, lo que plantea un grave problema de continuidad para miles de negocios. Ferrero ha defendido que es necesario conectar las empresas viables que no encuentran relevo con nuevos emprendedores capaces de modernizarlas y digitalizarlas. Sin embargo, ha advertido de que la acumulación de trabas burocráticas, impuestos y obligaciones laborales está desincentivando el crecimiento empresarial. "En la continuidad de los autónomos está el futuro de España", ha señalado.

La situación del sector primario también ha formado parte de esos grandes retos políticos. María Santos ha recordado que el modelo agrario español está formado fundamentalmente por autónomos y pequeñas y medianas empresas, que soportan las mismas dificultades fiscales y burocráticas que el resto del tejido empresarial. La directora de En Clave Rural ha denunciado especialmente la estigmatización que sufren agricultores, ganaderos y pescadores por parte de determinadas políticas medioambientales. Santos ha criticado que se haya contrapuesto la protección del planeta a la producción de alimentos. Frente a esta situación, ha defendido la necesidad de "prestigiar al sector que nos alimenta". "Si no conseguimos que sea una actividad económica de la que tienen que vivir las personas que se dedican a ello, no va a haber nadie que quiera dedicarse a producir alimentos", ha señalado.

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