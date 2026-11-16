Tachar a Óscar Puente en la papeleta anulará el voto en Valladolid: qué marcas invalidan el sufragio el 29-N

Quien tache el nombre de Óscar Puente en la papeleta del PSOE por Valladolid tendrá un voto nulo en las elecciones generales del 29 de noviembre. La Junta Electoral Central (JEC) lo resolvió el 12 de noviembre, como informó Libertad Digital. Con esa decisión, la JEC estima íntegramente el recurso presentado por el Partido Popular contra la intención de la Junta Provincial de dar validez a las papeletas manipuladas. Esta decisión revoca parcialmente el criterio de Valladolid y declara de forma taxativa que "los votos emitidos en dichas papeletas deberán considerarse nulos".

Por qué el nombre de Puente sigue en la papeleta

El pasado 3 de noviembre, Óscar Puente anunció de manera pública su renuncia a encabezar la candidatura socialista por la circunscripción vallisoletana tras dimitir de su cargo en el Gobierno, y formalizó esa renuncia un día después. Pese a negarlo durante días, su salida del Ministerio de Transportes se produjo después del accidente de Urda, que con el de Adamuz sumaba 116 víctimas mortales en apenas 10 meses.

El problema era el calendario: las listas ya habían sido proclamadas oficialmente. El 5 de noviembre, la Junta Electoral Provincial de Valladolid aceptó la renuncia de Puente y rechazó la petición del PSOE de imprimir nuevas papeletas suprimiendo su nombre y renumerando al resto de candidatos. La JEC ha confirmado ese punto. Recuerda que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) es tajante: una vez proclamadas las listas, no se tocan. Además, la resolución subraya que "la doctrina de la inmodificabilidad de las papeletas responde a las exigencias de seguridad jurídica y estabilidad del proceso electoral".

Para el votante, la consecuencia práctica es que el nombre impreso no cambia el resultado. Según la JEC, su baja produce automáticamente los efectos de sustitución previstos en el artículo 48.2 de la ley electoral, corriendo la lista hacia los candidatos sucesivos y suplentes sin alterar la atribución de escaños.

Lo que dijo Valladolid y lo que ha cambiado

La Junta Provincial había ordenado comunicar a los presidentes de mesa que, en caso de que algún elector tachara el nombre de Puente, ese voto no se consideraría nulo, amparándose en un acuerdo antiguo de 2011. Como contó Libertad Digital, la presencia del exministro en la papeleta generó incertidumbre entre los votantes e impulsó llamadas en redes sociales a tachar manualmente su nombre antes de introducir la papeleta en el sobre. Aquel criterio provincial se apoyaba en que la tachadura buscaba "adecuar la papeleta a la realidad de la candidatura en el momento de la votación".

Ese criterio ya no sirve. La JEC sostiene que el precedente de 2011 al que se agarraba Valladolid quedó completamente superado por la Instrucción 1/2012, que fijó un criterio general y vinculante sin excepciones frente a cualquier alteración voluntaria o intencionada. El acuerdo cita la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para recordar que "en un sistema de listas cerradas y bloqueadas, la papeleta oficial es suficiente para expresar la voluntad del elector, sin necesidad de añadir, modificar o suprimir ninguno de sus elementos". También advierte de que "la voluntad del elector y el principio de conservación de los actos electorales no pueden prevalecer frente a una causa de nulidad expresamente prevista en la ley".

Qué marcas anulan el voto al Congreso

La JEC recuerda que el artículo 96.2 de la LOREG declara expresamente nulos los votos emitidos en papeletas modificadas o alteradas. Esa norma, según la ley, considera nulos los votos emitidos en papeletas en las que se hayan modificado, añadido o tachado nombres de candidatos o se haya alterado su orden de colocación.

La intención del votante no cambia el resultado. El sistema del Congreso exige introducir la papeleta oficial intacta, de forma que marcar, tachar con un bolígrafo o cruzar el nombre de un candidato, aunque se haga para rechazar a esa persona, invalida el sufragio por completo. La regla general alcanza cualquier tachadura, modificación o rasgadura voluntaria en una papeleta del Congreso.

En cuanto a las papeletas dañadas o marcadas de forma involuntaria, la regulación del artículo 96 de la LOREG y la doctrina de la Junta Electoral Central establecen que el voto sigue siendo válido si el daño es claramente accidental y no deja lugar a dudas sobre la candidatura elegida, como ocurre en caso de roturas leves (por ejemplo, una esquina rasgada al abrir el sobre o al separar las papeletas del taco); las arrugas o dobleces de papeletas muy dobladas o arrugadas por haber estado metidas en el bolsillo; o manchas o marcas accidentales, de tinta, sudor o roce que no tachen nombres de candidatos ni parezcan un símbolo añadido de forma deliberada.

El Senado funciona de otra manera. En la lista del Senado, los electores deben marcar voluntariamente con una cruz los candidatos elegidos hasta un máximo de tres según la circunscripción. Esa cruz es el procedimiento reglamentario, pero señalar más nombres de los permitidos convierte la papeleta en nula, y escribir mensajes, notas o tachar los nombres no seleccionados invalida la papeleta.

Cómo lo contará la mesa electoral

En el escrutinio, los miembros de la mesa electoral están obligados a computar como voto nulo cualquier papeleta que presente alteraciones manuscritas en la lista de candidatos. Dichos votos no benefician a ninguna formación política ni entran en el reparto de escaños mediante el sistema D'Hondt.

Si la papeleta se declara nula, o si algún interventor o apoderado presenta una reclamación contra la decisión de darla por válida, la papeleta no se destruye al finalizar el recuento. Los miembros de la mesa la firman (rubrican) y la adjuntan al acta oficial para que la Junta Electoral correspondiente pueda revisarla si hay impugnaciones.

El caso de Óscar Puente

Dada la cercanía de la cita con las urnas del 29 de noviembre, la JEC ha ordenado la comunicación inmediata del acuerdo a la Junta Electoral Provincial de Valladolid para que lo traslade sin demora a las Juntas de Zona y, a través de ellas, a todos los presidentes de las mesas electorales, así como a la Subdelegación del Gobierno y a los representantes de las candidaturas.

El objetivo, según concluye el texto, es garantizar su conocimiento y aplicación uniforme durante toda la jornada electoral. El acuerdo es firme en vía administrativa y contra él únicamente cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.