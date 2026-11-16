Un colegio público distribuye un cuento del viaje de "magia y felicidad" de una niña marroquí que llega sola a Ceuta

"Había una vez, en un lugar de África, una niña llamada Aya, que soñaba con llegar a un lugar mágico llamado Ceuta. Aya no era una niña como las demás, tenía un corazón lleno de valentía y una imaginación que le ayudaba a ver un futuro brillante para ella y su familia. Un día, sus padres le hablaron sobre un plan: cruzar el gran mar azul para llegar a Ceuta. Aya se puso muy nerviosa, pero también estaba emocionada, porque sabía que era una misión importante. Para protegerla, unos amigos de la familia la ayudaron a viajar en secreto".

Así comienza La historia de Aya, un cuento que presenta una versión idealizada del envío de menores no acompañados desde Marruecos a España —en este caso a la ciudad autónoma, que se encuentra invadida desde que a finales de julio se registró una avalancha de más de 100.000 inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera en menos de 48 horas—, poniendo en peligro sus vidas, y que se facilitó a los alumnos de quinto de Primaria del Colegio Público García Galdeano de Pamplona —ha denunciado el padre de uno de los alumnos a través de Navarra.com—.

"Aunque el mar podía ser peligroso, Aya sabía que no estaba sola, su familia la apoyaba desde lejos y se llevó a su mascota Karé, un pequeño ratoncillo de campo. Cuando Aya consiguió llegar, los guardianes de Ceuta, unos policías amables y sorprendidos, la recibieron", continúa la historia edulcorada de la pequeña marroquí. Un relato que vende su acogida en un centro de menores como si se tratase de una experiencia maravillosa, porque "podría vivir con otras niñas que también eran valientes como ella". Es decir, otras pequeñas que habían viajado solas y estaban lejos de sus familias.

"Aya comenzó su nueva vida en Ceuta esperando a su familia, recordando siempre que incluso las aventuras más difíciles pueden tener un final lleno de magia y felicidad", concluye el cuento que ha sido distribuido entre niños que tienen 10 años de edad y a los que se les ha presentado la inmigración irregular como si se tratase de una experiencia emocionante e incluso mágica.

Vox Navarra exige explicaciones

El portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha registrado un documento con 14 preguntas escritas dirigidas al Departamento de Educación de la comunidad foral y ha exigido la comparecencia del consejero Carlos Gimeno, para que ofrezca explicaciones al respecto del uso de este texto.

Entre otras cuestiones, el grupo parlamentario quiere conocer quién decidió la utilización de este relato, si contaba con la autorización de la Consejería de Educación, cuáles son los mecanismos de control que se aplican sobre los materiales escolares que se usan en los colegios de Navarra y si el consejero tiene pensado ordenar la retirada del cuento de Aya para evitar que los niños pamplonicas tengan esta visión fantasiosa tanto de la invasión de Ceuta como del drama de estos niños que en ocasiones acaban la travesía ahogados en el mar.

VOX exige respuestas sobre el cuento de una menor que llega sola a Ceuta y que "normaliza la inmigración irregular" El partido ha registrado 14 preguntas escritas para conocer quién seleccionó el relato, si Educación lo autorizó y qué medidas prevé adoptar tras las quejas de… — VOX Navarra (@VoxNavarra) November 13, 2026

La inmigración ilegal en positivo

El padre que ha hecho la denuncia pública a través de Navarra.com ha señalado al periódico que el relato "blanquea" lo que ha sucedido en la ciudad autónoma, pero ha destacado el hecho de que aborde como una aventura positiva la separación de una niña de sus padres. "Me parece un texto inaceptable para entregar en un colegio", ha aseverado.

Tal y como señala, el texto "normaliza el abandono de una menor". Pero es que además no menciona lo más mínimo acerca de los riesgos para la vida que entrañan estos viajes clandestinos, o los que asumen estos niños —en el caso de conseguir llegar a su destino— al no contar con la protección de su familia.

¿Sobre quién recae la responsabilidad?

Por su parte, Vox quiere llegar hasta el fondo del asunto y descubrir si este cuento forma parte de alguna línea de trabajo, programa o recomendación de Educación bajo el paraguas de la "diversidad" o la "inclusión", al entender que es fundamental que se garantice "la neutralidad ideológica en las aulas".

La formación exigirá al consejero del ramo que tome cartas en el asunto para que se determine la responsabilidad que el centro escolar en cuestión y su equipo directivo han tenido en los hechos, además de la que pueda tener el propio Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.