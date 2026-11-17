El exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, imputado en la causa por la que se investigan las cloacas del PSOE , ha tratado de impedir que Cintia Rocho, líder de un clan del narcotráfico de Badajoz, declare ante el juez, pero el magistrado ha tomado la decisión de mantener su citación para el próximo 24 de noviembre.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tomó el pasado 6 de noviembre la decisión de llamar a declarar a Cintia Rocho en la semana de las elecciones. Rocho declaró ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que fue contactada por el exmagistrado para "eliminar" a la juez que llevó la instrucción del caso David Sánchez, Beatriz Biedma.

"Que desestimando el recurso de reforma interpuesto la Procuradora Dª Patricia Sáenz de Tejada Vallejo en nombre y representación del investigado D. Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, resuelvo no haber lugar a reformar la providencia de 06 de noviembre de 2026", señala la providencia del juez a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Procede desestimar el recurso por cuanto el mismo parte de una valoración anticipada del resultado de la diligencia de investigación acordada, finalidad ajena a la naturaleza de la fase instructora. La providencia impugnada se limita a acordar la recepción de declaración testifical de una persona que, según resulta de las actuaciones, podría poseer conocimiento directo o indirecto sobre hechos relevantes para el objeto del procedimiento, circunstancia que justifica sobradamente su práctica", explica el juez.

Pedraz argumenta que en la fase de instrucción se tienen que practicar todas las diligencias que se presenten como "pertinentes, útiles y potencialmente relevantes para el esclarecimiento de los hechos". Además, precisa que es el órgano encargado de llevar la causa quien determina qué medios de prueba son necesarios. "Solo procede denegar una diligencia cuando resulte manifiestamente impertinente, inútil o innecesaria, circunstancia que no concurre en el presente caso", especifica.

"La recurrente sustenta su impugnación en que la testigo carecería de relación con los investigados o con los hechos objeto de las actuaciones. Sin embargo, tal alegación constituye precisamente una cuestión cuya verificación requiere la práctica de la diligencia acordada", señala Pedraz sobre el escrito presentado por Sáenz de Tejada.

"Pretender impedir la práctica de la declaración con fundamento en una afirmación defensiva sobre el eventual contenido de la misma supondría vaciar de contenido las facultades instructoras del órgano judicial y sustituir indebidamente la actividad investigadora por una valoración anticipada de la prueba", añade.