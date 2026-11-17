El ex alto cargo de Adif, Ignacio Zaldívar, ha declarado ante el juez del caso Koldo de la Audiencia Nacional al respecto de la contratación de la prostituta de José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, en dos empresas dependientes de Transportes. Zaldívar ha reconocido que la expresidenta de Adif, Isabel Pardo Vera, lo llamó para trasladarle que Jésica no se encontraba contenta en Tragsatec.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, decidió imputar el pasado mes de julio a la prostituta de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, ex alto cargo de Adif y al hermano de Koldo García, Joseba García, en la parte de la trama Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional. Por su parte, la semana pasada Moreno decidió aceptar la petición de Zaldíar para declarar voluntariamente como imputado. El ex alto cargo de Adif aparece señalado en el escrito de imputación de Jessica por estar presuntamente involucrado en su contratación.

Según ha podido saber Libertad Digital, el ex alto cargo de Adif ha reconocido la llamada ante el juez Ismael Moreno asegurando que se dedicó tan solo a ser el correo del mensaje. Es decir, Pardo de Vera trasladó a Zaldívar que Jéssica no se encontraba a gusto en su puesto de trabajo, aunque no le indicó los motivos; y este, según su versión, tan solo lo trasladó a la responsable de Tragsatec, Virginia Barbancho, para que lo solucionara.

Anteriormente, también había recibido informaciones de que otra gestión que debía realizarse en Ineco para Jéssica sobre unos cheques de comida que debía recibir la entonces prostituta del ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. De la misma forma, se limitó a trasladar lo que le había dicho Pardo de Vera.

Así se ha mostrado el imputado, que pidió declarar ante Moreno ha respondido a las preguntas de su letrada y del Ministerio Público. En las mismas ha defendido que era habitual que hubiese trabajadores que pasaran de Ineco a trabajar en Tragsatec y ha defendido que trató a Jésica como a los otros 122 trabjadores de Adif, es decir, sin ningún favoritismo.

No declaró en julio

El pasado mes de julio, los tres acusados fueron citados ante el juez para declarar, pero se acogieron a su derecho a no hacerlo. En concreto, Zaldívar precisó que había presentado un recurso en contra del procedimiento que estaba llevando a cabo la Audiencia Nacional.

Sin embargo, en octubre, la Audiencia Nacional confirmó la imputación de Jessica y Zaldívar en la causa después de estudiar los recursos presentados por ambos. En el caso del ex alto cargo de Adif, la Audiencia Nacional precisó que "los hechos objeto de investigación pudieran ser constitutivos de infracción penal, por lo que la providencia primeramente recurrida, haciendo el llamamiento al recurrente a fin de que comparezca, se persone en el procedimiento y ejerza su derecho de defensa, prestando declaración, se atiene al marco legal anteriormente descrito".