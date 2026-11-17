El ingeniero de caminos y presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, analizó durante su intervención en el programa La Noche de Cuesta, presentado por Carlos Cuesta, las irregularidades en el mantenimiento de la red ferroviaria tras el accidente de tren de Adamuz, que dejó 46 víctimas mortales, así como las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre inversiones y seguridad nacional.

En su calidad de ingeniero de caminos, Portero señaló que la inversión en conservación ferroviaria en Andalucía durante el año 2025 "fue patética", cifrándola en "20 millones por año en la red de Andalucía, frente a los 300 millones en Madrid o los 500 millones en Cataluña".

Respecto a las causas técnicas vinculadas al siniestro de Adamuz, el entrevistado apuntó directamente a la modificación de las condiciones de los materiales empleados en la vía tras conocerse la expulsión de un técnico de Adif que alertó sobre el mal estado del balasto. Según explicó Portero, "originalmente el contrato de Adamuz era balasto nuevo, y balasto en condiciones", pero "entre marzo y junio de 2025, se modificaron las condiciones de ese contrato" y Adif aprobó una nueva orden para permitir su reutilización.

Portero detalló que en la zona de Córdoba abundan materiales como la caliza o la arenisca, que no cumplen los coeficientes de desgaste exigidos frente a rocas ígneas como el granito o el basalto. Al explicar las consecuencias técnicas de emplear piedra reutilizada o de baja calidad, advirtió: "Cuando tú utilizas un balasto en malas condiciones, la piedra se desgasta más de lo normal. Al desgastarse, se hunde, es decir, asienta la capa de balasto. Al asentar, ¿cuáles son los puntos débiles en la vía? Las soldaduras, y son las que primero rompen. Y si encima la soldadura está mal hecha, como es el caso de Adamuz, rompe antes que ninguna".

"Ha mentido, como siempre"

Durante la entrevista, tanto Cuesta como Portero cuestionaron las cifras ofrecidas por Pedro Sánchez en su reciente entrevista televisiva sobre el gasto en ferrocarriles. Portero calificó la intervención del jefe del Ejecutivo asegurando que "ha mentido, como siempre" y que "no sabía ni de lo que hablaba" al referirse a las inversiones en el sector.

De cara al próximo debate electoral, el presidente de Dignidad y Justicia instó al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a confrontar directamente las afirmaciones del presidente del Gobierno: "Lo que tiene que hacer Feijóo es cada vez que diga una mentira, cortarle, y decir: usted es un mentiroso, por esto, por esto y por esto. Ya que no lo van a hacer los que van a moderar el debate, que lo haga él".

Denuncia sobre la filtración de informes del CNI en Ceuta y Canarias

En el tramo final de la conversación, Portero abordó la gestión de la seguridad fronteriza en Ceuta y El Hierro (Canarias), acusando al Ejecutivo de difundir de forma sesgada un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para eludir responsabilidades políticas. "El informe que han filtrado desde el Gobierno sobre el CNI y sobre Ceuta es parcial, no es completo. Se sabe que el informe completo deja claramente que sí estaba avisado Ceuta", afirmó.

Según el entrevistado, el documento ha sufrido un "corta y pega" intencionado que provoca un profundo malestar entre los trabajadores del servicio de inteligencia: "Yo sé que dentro del Centro Nacional de Inteligencia hay un cabreo monumental, porque hay muy buenos profesionales que los están utilizando políticamente".