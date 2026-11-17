Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza cómo el Gobierno no quiere ni impedir invasiones, ni hablar de ETA.

El Gobierno no quiso impedir la invasión de El Hierro

La isla de El Hierro está siendo invadida por miles de ilegales llegados a sus costas en cayucos y el Gobierno no ha hecho nada para evitarlo a pesar de que, como cuenta El Mundo, "el CNI informó tras Ceuta del riesgo de desborde en Canarias", e informó "a través de todos los cauces" del peligro. Los servicios de espionaje advirtieron al Ejecutivo, ya en verano, de que las mafias buscarían otros puntos de entrada a España como la llamada "ruta atlántica". Señalan que "la proximidad de las elecciones y el temor a un posible cambio de Gobierno han acelerado" la salida de embarcaciones rumbo a las islas. También se apunta al "efecto llamada" provocado por los vídeos de los inmigrantes celebrando su llegada a Europa o, como denuncia Yésica Sánchez en Libertad Digital, el cuento que está distribuyendo un colegio público del viaje de "magia y felicidad" de una niña marroquí que llega sola a Ceuta. 'La historia de Aya' presenta las travesías clandestinas que emprenden los menores sin sus familias como si se tratasen de aventuras emocionantes. La Razón desvela que la avalancha del fin de semana obliga a cobijar a los inmigrantes, que se pelean hasta por un trozo de pan, en el garaje de la Policía.

El colapso es evidente a pesar de lo cual el Gobierno de Sánchez se opone al envío de ilegales a centros de deportación en Ruanda. Un proyecto ya aprobado por cinco países europeos, incluida la Dinamarca de la socialdemócrata Mette Frederiksen. El País dice en el editorial que "la tensión migratoria en Canarias muestra la necesidad de respuestas humanitarias y no atajos como la expulsión a Ruanda".

El País acusa al PP de "meter a ETA" en la campaña del 29-N 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/RHt4bwTzVY — esRadio (@esRadio) November 17, 2026

La izquierda no quiere que se hable de ETA

"El PP mete a ETA en campaña". Así arranca la crónica de Virginia Martínez en ELPAIS para explicar la última propuesta de Feijóo. Los populares responden a la conocida como "Ley de Nietos" con una propuesta legislativa similar que facilitaría el voto en País Vasco y Navarra a quienes tuvieron que huir de la violencia y la extorsión de ETA, alterando así el censo electoral. Son exiliados por el terrorismo, entre 150.000 y 200.000 personas que, además, podrían obtener "ayudas para el retorno". La reforma, dice ABC, podría salir adelante con el respaldo de la mayoría del Congreso de modo que bastaría con votos de PP y Vox si se cumplen los vaticinios de las encuestas. De este modo no importaría la posición del PSOE que ya votó en 2021 en contra de una propuesta similar planteada por Ciudadanos. Hoy Alberto Núñez Feijóo va a estar en Eibar haciendo campaña junto al candidato del partido por Guipúzcoa, Jon Echeverría, agredido el sábado en Hernani. Las juventudes de Sortu no solo no han condenado la agresión sino que han pedido que se impida el acto de los populares. Escribe Ignacio Camacho que "se les ha permitido incorporarse a las instituciones y atrincherarse en ellas sin expiación previa y no ven motivo para disculparse de haber alcanzado una posición política relevante a base de derramar sangre ajena". Alerta El Mundo de que "la cultura de intolerancia sobre la que ETA y sus afines sostuvieron el terror durante décadas no desapareció con el final de los asesinatos. Blanquear a sus herederos políticos sólo contribuye a que la libertad política siga sin ser plena en el País Vasco y Navarra". Ayer el Grupo Prisa organizó un debate entre cinco candidatos del País Vasco al Congreso en el que Oskar Matute presentó las elecciones como "un referéndum entre civilización y barbarie". Es el cabeza de lista de Bildu.

El canibalismo de Sánchez

Pedro Sánchez se ha "comido" a los partidos a la izquierda del PSOE y eso, paradójicamente, imposibilitaría la reedición de un gobierno de coalición. Según el panel de Sigma Dos para El Mundo, "el PSOE hunde todavía más al Frente Amplio", crece medio punto y podría superar ya los 110 escaños a costa de Ada Colau. Entre los votantes de Sumar en 2023, habrá más que voten a Pedro Sánchez que al Frente Amplio. Dice Emilia Landaluce que "el abrazo del oso -amoroso- de Sánchez a sus aliadas de las izquierdas- Colau y Montero- ha sido letal" pero los malos resultados que vaticinan las encuestas no obedecen sólo al mérito del presidente sino también al demérito de Irene Montero y Yolanda Díaz a quienes se responsabiliza de la debacle de las izquierdas por "el vacío político" de los últimos años. A la todavía vicepresidenta del Gobierno se le acusa de desarrollar una "pésima gestión orgánica" de Sumar -origen del Frente Amplio- y de dejar que el PSOE fagocite a su creación. Díaz atraviesa sus horas más bajas después de renunciar a seguir en la carrera por liderar la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- ABC se pregunta cuánto ha costado la fallida campaña internacional- pero ella trata de aparentar normalidad como demuestra la imagen de portada de El Mundo en la que aparece, cómo no, haciendo arrumacos a su sucesora, Colau. "Completado el canibalismo de la izquierda", dice La Razón, Sánchez busca ahora un giro al centro para rescatar votos entre el millón que se fugaron. En la derecha, el tracking diario de 40dB para El País detecta un frenazo en el avance de Vox en beneficio del PP y una amplia mayoría en Valencia "pese a la gestión de la DANA", dice el diario de Prisa.

Otra "Montse Mínguez" en el PSOE

Al PSOE le ha salido otra Montse Mínguez. Es la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, cuya pareja -como la de la exportavoz socialista- también es rentista. Según El Debate tiene 40 propiedades que alquila en la zona del Puerto de Andratx, una de las más caras y exclusivas de Mallorca.