Libertad Digital ha tenido acceso a una ampliación de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que apunta a los vínculos de los principales administradores de los grupos dedicados a organizar la invasión con altos mandos policiales de Marruecos.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, se encuentra investigando la invasión de la Ciudad Autónoma y ya ha recibido un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional donde se identifica a 18 cargos civiles y policiales de Marruecos que participaron en los hechos del pasado mes de julio.

La investigación de la Policía Nacional acredita que Tarik Pms y Samir Aicha, administradores de los principales grupos de WhatsApp donde se orquestó la entrada irregular a Ceuta ("Ceuta el punto de gloria" y "Lghorbatonadi / Ceuta el punto de gloria"), no operaban en un vacío marginal ni desconectado del aparato de seguridad marroquí.

Las autoridades sitúan sus terminales en una red articulada mediante "perfiles de enlace" —intermediarios técnicos que funcionaban como cortafuegos deliberados para salvaguardar el anonimato operativo y mantener una estrategia de "autoría difusa". A través de estos puentes directos, sus agendas conducían hasta altos mandos policiales, inspectores de servicios de información y unidades de seguridad territorial.

En concreto, Tarik Pms mantenía como contacto directo el teléfono del intermediario Zeroual Mohamed Reda. Al analizar la agenda de este último, los investigadores detectaron hasta siete conexiones directas con miembros de los cuerpos de seguridad marroquíes. En este enlace figura Hakim Lachgar, agendado en al menos 10 ocasiones con los cargos explícitos de "Inspector Principal" y asignado a la "Comisaría de Información General".

Por su parte, Samir Aicha se comunicaba directamente con el perfil de enlace identificado bajo el alias Jihan Ranata. Al auditar este terminal, la Policía Nacional descubrió un despliegue de nueve relaciones directas con estamentos de seguridad e inteligencia. En su agenda se identificó a Nabil Jaadane y al mando Hicham Dahbi, este último agendado explícitamente como "Commandant" y perteneciente al "Servicio de Inteligencia y Seguridad Interior". En concreto, pertenece a la DGTS, que sería el homólogo al CNI en España.

El informe del CENIF destaca que este entramado no apuntaba a agentes aislados sobre el terreno, sino a una convergencia simultánea con las sedes neurálgicas de Rabat y la región de Casablanca. Por tanto, los investigadores apuntan a que los conocidos como dinamizadores del mensaje durante la invasión estarían en contacto mediante intermediarios con los servicios de inteligencia marroquíes. Estas conexiones deslizan el conocimiento anterior de los servicios de inteligencia marroquíes de que se iba a producir la invasión.

Ya señaló 18 altos cargos

En el anterior informe, la Policía Nacional ya había identificado 18 altos cargos del entorno de Rabat en la participación directa o indirecta en la invasión.

"Para dar continuidad a las primeras gestiones que se recogieron en el informe inicial y lograr la plena identificación de las personas que indiciariamente tienen interés para la investigación por la actitud que mostraron durante la entrada masiva, hasta el día 29 de octubre de 2026, se ha entrevistado a un total de 81 de los inmigrantes que accedieron irregularmente a Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio. Además de ello, se han formalizado un total de 13 Actas de Declaración. Fruto de esas entrevistas, dieciocho de estos responsables han podido ser identificados, ya sea por su cargo o por el nombre, correspondiéndose con autoridades de diferentes niveles administrativos y/o de la estructura de seguridad", señalaba el informe.

Entre las personas que han sido identificadas se encuentra Mohamed El Oualidi, prefecto de Policía. "El Prefecto de Policía representa la máxima autoridad operativa de la DGSN en una prefectura de Policía que responde directamente ante el Director General (DGSN). Dirige de forma directa las Comisarías Locales, de Distrito, Unidades Móviles (GMMO) y Puestos Fronterizos de su demarcación", señala el informe.

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