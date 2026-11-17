El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha denunciado la desprotección que sufren los agentes de la Policía Nacional después de que un compañero haya recibido 17 puñaladas en una comisaría de Medina del Campo. El policía, destinado en la Oficina de Denuncias, ha sufrido heridas principalmente en el tórax y la espalda, además de una en el cuello. Rivero ha reclamado que la Policía sea reconocida como profesión de riesgo y ha lanzado una pregunta al Gobierno: "¿Cuántos compañeros tienen que morir para que nos declaren profesión de riesgo?".

En una entrevista en La Noche de Cuesta, de esRadio, Rivero ha relatado cómo se ha producido la agresión esta misma tarde dentro de las dependencias policiales. El dirigente sindical se encontraba en el Hospital Clínico de Valladolid, donde ha sido trasladado el agente herido, que permanece estable, aunque en estado grave y siendo intervenido. Según ha explicado, el agresor persiguió al policía con un cuchillo hasta el interior de la comisaría y comenzó a apuñalarlo.

El relato de los hechos dibuja una agresión especialmente violenta dentro de las propias dependencias policiales. El detenido habría entrado en la comisaría y se habría acercado a la zona de la Oficina de Denuncias. Tras interactuar con el agente, este se dirigió hacia el interior de las instalaciones y el agresor fue detrás de él con un cuchillo. Cuando lo alcanzó, comenzó a apuñalarlo.

Durante el ataque, el policía había llegado a sacar su arma y efectuado dos disparos. Sin embargo, el detenido consiguió arrebatársela y encañonó a otro compañero. Al no llegar a dispararse, huyó por una puerta de emergencia. Rivero explicó que en la zona de entrada no había más agentes en ese momento, aunque otros tres policías acudieron después en auxilio del herido y salieron tras el agresor. Los tres vehículos radiopatrulla disponibles participaron en la búsqueda y lograron localizarlo en las inmediaciones de la comisaría.

JUPOL alerta de la pérdida de autoridad de la Policía

Para Rivero, el apuñalamiento vuelve a poner de manifiesto la situación de vulnerabilidad en la que, a su juicio, trabajan los agentes. El secretario general de JUPOL lamentó que, pese a la gravedad de las agresiones, la Policía Nacional siga sin ser reconocida como profesión de riesgo. "Pasamos de la indignación a estar hartos", afirmó, antes de insistir en que no entiende cuántos policías más tienen que resultar heridos o morir para que el Gobierno atienda esta reivindicación.

El representante sindical vinculó el ataque con lo que considera una pérdida del principio de autoridad. "La Policía no tiene ningún principio de autoridad", sostuvo durante la entrevista. Rivero considera que los agentes se enfrentan a situaciones cada vez más peligrosas sin contar con el reconocimiento y la protección que necesitan para desarrollar su trabajo.

En la conversación, Carlos Cuesta también aludió a otros episodios recientes de violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre ellos la muerte de un agente en Oviedo y las graves heridas sufridas por otro compañero. El periodista denunció una supuesta desprotección generalizada, tanto en las calles como en las fronteras, y cuestionó que los policías dispongan de medios suficientes para afrontar situaciones de riesgo.

El detenido había sido arrestado por una agresión sexual a una menor

Uno de los datos más graves que aportó Rivero durante la entrevista fue que el detenido había sido arrestado la semana anterior por una presunta agresión sexual a una menor y se encontraba en libertad. El dirigente de JUPOL expresó su indignación ante la posibilidad de que una persona que había sido detenida por ese motivo pudiera entrar después en una comisaría y atacar de esa manera a un funcionario.

"Este individuo ha estado detenido la semana pasada por una agresión sexual a una menor", advirtió Rivero. El responsable sindical relacionó ese antecedente con la necesidad de revisar las medidas de protección y la respuesta ante determinados episodios violentos.

La gravedad del ataque, con 17 heridas de arma blanca, llevó a Rivero a calificar la agresión como un intento de asesinato. "Meterle 17 puñaladas yo creo que ya pasa la barrera del ensañamiento", afirmó. Sus palabras reflejaban la preocupación del sindicato por la violencia que sufren los policías y por las consecuencias que puede tener para los agentes y sus familias.

La situación en El Hierro agrava la denuncia sindical

La entrevista comenzó con la situación migratoria en El Hierro. Rivero describió como "una auténtica locura" la llegada de inmigrantes a la isla y denunció que el volumen de personas que deben atender los agentes resulta desproporcionado respecto a los medios disponibles. A su juicio, la situación recuerda a la vivida en Ceuta, donde, según expuso, llegaron más inmigrantes de los que podía absorber la propia ciudad autónoma.

El secretario general de JUPOL aseguró que los policías destinados en El Hierro afrontan una presión extraordinaria y que los recursos no están a la altura de las necesidades. Cuesta relacionó esa situación con las advertencias que, según dijo, se habían trasladado al Gobierno sobre la posibilidad de que Canarias recibiera un importante contingente migratorio después de lo ocurrido en Ceuta.

Rivero terminó reclamando cambios en la política de seguridad y, especialmente, en el reconocimiento de la labor policial. La agresión de Medina del Campo, cometida dentro de una comisaría y con un agente herido de gravedad, se ha convertido para JUPOL en un nuevo ejemplo de la desprotección que denuncia. Antes de despedirse, Cuesta pidió al dirigente sindical que trasladara a la familia del policía herido todo su apoyo. Rivero agradeció el gesto.