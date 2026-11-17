Federico Jiménez Losantos ha analizado este martes, durante su intervención en el programa El programa de Ana Rosa, la entrevista que Carlos Franganillo realizó este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El director de Es la mañana de Federico, de esRadio, ha elogiado la labor del presentador de Informativos Telecinco por su manera de interrogar al jefe del Ejecutivo, especialmente en las cuestiones relacionadas con la corrupción.

"Eso fue una entrevista", ha comenzado señalando Losantos, que ha aprovechado para establecer una comparación con otras apariciones del presidente. En concreto, ha cargado contra la entrevista concedida al creador de contenido Jordi Wild, a la que se ha referido como "el masaje del youtuber", y contra el tratamiento que, a su juicio, recibe Sánchez en otros espacios televisivos.

El periodista también ha recuperado las célebres imágenes de Jesús Gil en un jacuzzi rodeado de mujeres en bikini para criticar lo que considera una actitud complaciente de determinados comunicadores con el presidente del Gobierno. "Yo creía que lo más guarro que había visto en la tele era a Jesús Gil con cuatro tías en el jacuzzi", ha señalado, antes de asegurar que aquello era "una cosa de ursulinas" en comparación con otras entrevistas a Sánchez.

Federico Jiménez Losantos analiza la entrevista de Franganillo a Pedro Sánchez y el tono de sus encuentros en otros programas.#Franganillo #PedroSánchez #Sanchez pic.twitter.com/sA4WsWjuks — El programa de AR (@programadear) November 17, 2026

"Estuvo a punto de pegarle al periodista"

Uno de los momentos más contundentes de su intervención ha llegado cuando Losantos ha comentado la reacción del presidente ante las preguntas de Franganillo sobre la corrupción.

"Fíjate bien, pero Sánchez hay un momento en que tiene los ojos todos negros. Estuvo a punto de pegarle al periodista por atreverse a preguntarle por la corrupción", ha afirmado. El periodista ha llevado su crítica un paso más allá al bromear sobre la tensión que, según su interpretación, se vivió durante la conversación: "No, si todavía nos lo desgracia a Franganillo".

A partir de esta valoración, Losantos ha denunciado la existencia de medios de comunicación que, en su opinión, renuncian a ejercer una labor crítica con el Gobierno. "Hay algunos grandes medios y luego hay gente que vive de masajear al poder", ha asegurado.

Críticas al "régimen cleptocrático" de Sánchez

El director de Es la mañana de Federico también ha aprovechado su intervención para cuestionar el clima político y mediático que, a su juicio, se ha instalado en España durante el mandato de Pedro Sánchez.

"Lo que estamos viviendo ahora no lo hemos vivido ni en tiempos de Zapatero. Zapatero sí venía a mi programa", ha recordado, antes de acusar al actual presidente de haber instaurado "un régimen cleptocrático donde no se le puede llevar la contraria porque te masacran los suyos y tiene una sincronizada".

Losantos ha llegado a comparar la situación actual con la de anteriores gobiernos socialistas. "Yo veo los tiempos de Felipe González como una época casi áurea de libertad y de pluralidad", ha manifestado.

En esa misma línea, ha descrito el panorama político español como "una cosa venezolana" y ha lanzado nuevos ataques contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el propio Sánchez, a quienes ha denominado "el simio del Pisuerga" y "el galgo de Paiporta", respectivamente.

Tras estas críticas, ha insistido en su reconocimiento a la actuación del presentador de Telecinco: "Yo, sinceramente, lo de Franganillo me parece heroico".

Las preguntas que haría a Sánchez

La conversación ha concluido cuando Ana Rosa Quintana ha preguntado a Losantos si Pedro Sánchez acudiría a su programa. La respuesta del periodista ha sido tajante: "No, no, no, porque ya sabe lo que le preguntaría".

A continuación, ha planteado algunas de las cuestiones con las que, según ha explicado, confrontaría al presidente del Gobierno, relacionadas con las agresiones sexuales a mujeres en Ceuta y con el conocimiento previo que, según ha sostenido, tenía el Ejecutivo de una llegada masiva de inmigrantes.

"¿Qué siente cuando ve que han violado en Ceuta a mujeres, a chicas de la edad de sus hijas? Porque usted diez días antes sabía que había una invasión y no hizo nada", ha planteado.

Losantos ha continuado con otra pregunta dirigida a Sánchez: "Y cuando violan a adultas como su señora, ¿qué siente usted, que es un hombre tan sensible, feminista, fuera de socialista?".

"Y claro, a lo mejor eso no le gustaba", ha concluido, dejando claro por qué considera improbable que el presidente acepte someterse a una entrevista en su programa.