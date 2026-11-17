La organización Hazte Oír, dirigida por Ignacio Arsuaga, ha puesto en marcha una campaña "para acabar con el sanchismo" el 29 de noviembre. Con lonas y una gira de autobuses con lemas como "Sánchez mata" acompañados de imágenes de los personajes más polémicos que rodean al todavía presidente del Gobierno, la asociación pretende que "los socialistas se queden en casa avergonzados y no voten".

En un encuentro privado en el que ha estado Libertad Digital, tanto el fundador de Hazte Oír como Javier María Pérez-Roldán, abogado de la asociación, han expuesto su estrategia para derrotar al Gobierno en las urnas y han exigido al Partido Popular y Vox que deroguen las leyes que ha aprobado Sánchez desde que está en el Palacio de la Moncloa.

Corrupción y muerte son los dos términos que ha utilizado Hazte Oír para justificar su campaña contra el Ejecutivo que les ha llevado a desplegar una lona gigante en el intercambiador de Avenida de América, en Madrid, junto al sindicato UGT, en la que aparecen figuras señaladas del PSOE y del presidente del Gobierno, como José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Begoña Gómez y David Sánchez, el ex fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz o José Luis Rodríguez Zapatero, con una foto de sus joyas.

La organización también ha puesto en circulación dos autobuses con los lemas "PSOE corrupto" y "El PSOE mata", que recorrerán distintas ciudades españolas durante la campaña electoral de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Hazte Oír ha detallado a Libertad Digital que entre el 19 y el 28 de noviembre desarrollarán una gira por España con los dos autobuses y tres camiones equipados con pantallas LED para que se puedan apreciar bien. Esta gira electoral contra el Ejecutivo socialista les llevará a lugares como Adamuz y Ceuta, que reflejan el daño que ha hecho Pedro Sánchez a España.

🚨 ÚLTIMA HORA Sánchez quiere quitar nuestra lona.

Otra vez. Ya lo intentó en 2025: perdió en el juzgado, perdió en la Audiencia y le tocó pagar las costas. Ahora lo prueba por otra vía. Pero hasta el Supremo dio la razón a una ministra socialista con el mismo argumento que… pic.twitter.com/XF47cmI3z2 — HazteOir.org (@hazteoir) November 16, 2026

La campaña se completará con la instalación de publicidad en marquesinas y el reparto de folletos en las calles de diferentes localidades, con mensajes contundentes similares a los de la lona y los autobuses.

La organización teme que Sánchez gane las elecciones y considera que España no puede aguantar otros cuatro años más de sanchismo, que hará del país Venezuela. "Si vence Sánchez, controlará todas las instituciones, la sociedad, la justicia y los medios de comunicación". De ahí que hayan puesto en marcha esta campaña a unos días de las generales del próximo 29 de noviembre.

No pasarán la mano a PP y Vox

Desde Hazte Oír consideran que "no basta que caiga Sánchez, también tienen que caer sus leyes". En este punto entran el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y Vox, la formación de Santiago Abascal. La asociación afirma que no darán cuartel al nuevo Gobierno y les exigirán que deroguen el sanchismo. De no hacerlo, aseguran que pondrán en marcha campañas para presionarles con la ayuda de los españoles y que no se repita la inacción del PP durante los años de Mariano Rajoy.

Entre sus principales exigencias, Hazte Oír reclama a PP y Vox que se comprometan a derogar la ley del aborto, la ley de eutanasia y la ley trans durante los primeros cien días del próximo Gobierno. La asociación también exige acabar con lo que considera adoctrinamiento en las aulas, impulsar políticas de protección de la familia y fomento de la natalidad, así como garantizar la independencia de las instituciones y la transparencia de los procesos electorales. Sin olvidar, por supuesto, acabar con la Ley de Memoria Democrática.

Desde que la corrupción cerca a Sánchez, Hazte Oír mantiene una intensa actividad en los tribunales, donde ejerce como acusación popular en varias de las principales causas judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno y al PSOE. Entre ellas figuran el caso Begoña Gómez, esposa de Sánchez, el caso David Sánchez y el caso Koldo. La asociación también se ha personado en otros procedimientos, como el caso Hidrocarburos, y defiende el papel de la acusación popular como instrumento para combatir la corrupción.