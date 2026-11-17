El cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, ha sido increpado este martes por un hombre durante un acto de campaña celebrado en Eibar, apenas tres días después de sufrir el lanzamiento de piedras, huevos y petardos en la localidad guipuzcoana de Hernani.

El incidente se ha producido después de un acto electoral en el que Echeverría ha estado acompañado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha desplazado hasta el País Vasco para respaldar a su candidato tras los altercados del pasado sábado.

Según las imágenes difundidas por el programa Espejo Público, de Antena 3, un hombre se ha acercado al joven candidato, de 22 años, mientras atendía a los medios de comunicación y ha comenzado a increparlo por sus posiciones políticas.

"¿Te gusta la fruta, niño?", le ha preguntado el individuo, mientras uno de los integrantes del equipo del candidato interponía el brazo para impedir que continuara acercándose. Durante el intercambio, Echeverría ha defendido que el PSOE es "el partido más corrupto", momento en el que el hombre le ha espetado: "No me extraña que te pasen cosas, chaval".

La expresión se ha producido en referencia a los episodios de violencia sufridos por el candidato popular durante los primeros días de campaña. El mismo salvaje también ha increpado a Feijóo por las pensiones. En otro vídeo difundido durante la jornada, el hombre ha asegurado que llevaba 47 años trabajando para conseguir una pensión digna y ha expresado su temor a que el dirigente popular no mantenga las subidas de las prestaciones.

Agresión del pasado sábado en Hernani

El nuevo incidente se produce después de que el PP tuviera que suspender el pasado sábado, 14 de noviembre, un acto electoral en Hernani ante los altercados protagonizados por proetarras con insultos y lanzamiento de objetos. Los asistentes al acto fueron atacados con piedras, huevos y petardos, lo que llevó a la formación a cancelar parte de su agenda electoral en Guipúzcoa.

"No me extraña que te pasen cosas, chaval" El 29N venceremos al odio violento. Guipúzcoa no es suya y se lo vamos a demostrar. pic.twitter.com/OGXmi3yPGR — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 17, 2026

Tras lo ocurrido, el PP solicitó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que adoptara las medidas de protección policial necesarias para garantizar la seguridad del candidato y de los integrantes de su equipo durante la campaña electoral.

Este martes, Feijóo ha aprovechado su visita a Éibar para mostrar su respaldo a Echeverría y defender que el PP continuará desarrollando su actividad política en el País Vasco pese a los episodios de intimidación. El acto, celebrado en la plaza de Unzaga, ha contado con un dispositivo de seguridad de la Ertzaintza y la Policía Local. A la llegada de los dirigentes populares, varios grupos de personas los han recibido con abucheos y gritos de "fascistas" y "kanpora". Pese a estos momentos de tensión, el mitin ha podido desarrollarse sin incidentes graves hasta su finalización.