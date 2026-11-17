La Guardia Civil ha enviado un informe a la juez que investiga la invasión de Ceuta donde se señala que la Jefatura de Información de la Guardia Civil (JIGC) no recibió ninguna información sobre la entrada masiva de inmigrantes en la Ciudad Autónoma el pasado mes de julio y donde se destaca la importancia de la sentencia del Tribunal Supremo que rechazaba que se devolviesen a su país de origen a aquellas personas que entrasen a nado.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, se encuentra investigando la invasión de la Ciudad Autónoma y ya ha recibido un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional donde se identifica a 18 cargos civiles y policiales de Marruecos que participaron en los hechos del pasado mes de julio.

"La limitación de esta herramienta redujo sustancialmente la capacidad de contención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España (FCSE) y trasladó una mayor relevancia operativa a la actuación de las Fuerzas de Seguridad Marroquíes (FSM) para mantener a los candidatos alejados del perímetro fronterizo", precisa la Guardia Civil en un informe al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"A partir de la publicación de la sentencia se observó un incremento progresivo de las entradas a nado, derivando en el inicio de una situación de especial intensidad los días 28 y 29 de julio, cuando se registró un aumento de las entradas efectivas y unos niveles de presión elevados en relación con las capacidades de gestión asistencial de la ciudad de Ceuta", añaden.

No obstante, desde la Guardia Civil precisan que a pesar del incremento en la presión la respuesta policial estaba siendo correcta y proporcional hasta el 30 de julio cuando los sistemas de contención y de respuesta en la frontera colapsaron.

"En ausencia del rechazo en frontera, y una vez alcanzadas las aguas o el territorio nacional, no existían herramientas para impedir o revertir la entrada de candidatos. Es decir, ante la entrada masiva que tuvo lugar los días 30 y 31 de julio, no había una solución policial operativa que la hubiera contrarrestado", explican.

Finalmente explican que debido al "extraordinario volumen" de personas que intentaban cruzar a nado la frontera y el riesgo que esto podía suponer para su integridad física, "las capacidades disponibles se dedicaron esencialmente a desarrollar actuaciones orientadas a impedir la pérdida de vidas humanas en el mar o en las inmediaciones del espigón fronterizo".

Sin alertas

"En el caso de las alertas, como se plasmará a continuación, la JIGC no ha sido receptora de ninguna comunicación a la que se le pueda atribuir una consideración de alerta en los días previos al evento del 30 y 31 de julio, como tampoco se tiene constancia de la recepción de alerta alguna por otras unidades de la Guardia Civil", señala también el informe.

"Ninguna entidad u organismo trasladó a la Jefatura de Información de la Guardia Civil elementos ni información suficiente que permitiera anticipar un colapso de la frontera de la dimensión sin precedentes que tuvo lugar. Del mismo modo, tampoco consta que ninguna entidad u organismo nacional o internacional los hiciera llegar a ningún otro ámbito de la Guardia Civil", añade más adelante el informe.

De igual manera, desde la JIGC precisan que conocen que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitió una nota a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos alertando de los posibles intentos de entrada en la Ciudad Autónoma en la semana de la Fiesta del Trono marroquí. "Una nota de estas características, tanto por su formalidad y oficialidad como por su contenido, no fue remitida a esta Jefatura, y es evidente que no obedece a una razón de prontitud o urgencia la elección del teléfono como canal de comunicación", precisan desde la Guardia Civil.

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