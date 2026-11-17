La huelga de 24 horas convocada este martes 17 de noviembre en el sector ferroviario español ha comenzado con cancelaciones, alteraciones en las frecuencias e incumplimientos de los servicios mínimos denunciados por Renfe, especialmente en los núcleos de Cercanías de Madrid y Rodalies de Cataluña. Desde primera hora de la mañana, los pasajeros se han encontrado con dificultades para desplazarse, mientras la operadora ferroviaria advierte de que la circulación está siendo inferior a la prevista.

El paro, convocado por el Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF), afecta a Adif, Renfe, Ouigo e Iryo y se produce veinte días después del accidente de Urda (Toledo). La organización sindical reclama mayores garantías de seguridad en la red ferroviaria española tras los accidentes de Urda y Adamuz (Córdoba).

Caos ferroviario en Madrid y Barcelona

La situación resulta especialmente complicada en Cercanías Madrid, donde Renfe ha denunciado que no se están respetando los servicios mínimos establecidos para la jornada. En la estación de Atocha, la megafonía advierte repetidamente a los pasajeros de que la circulación se encuentra "muy afectada" por la huelga.

Las incidencias también han provocado numerosas quejas en las redes sociales. Un usuario ha denunciado la ausencia de trenes en Alcorcón y las dificultades para acceder a las estaciones. "Hoy, Cercanías Madrid se vuelve a saltar la ley, y NO hay trenes, y ni siquiera se puede acceder a las estaciones. No cumplen los servicios mínimos que se anuncian en las estaciones", ha asegurado en X.

Hoy, @CercaniasMadrid se vuelve a saltar la ley, y NO hay trenes, y ni siquiera se puede acceder a las estaciones. No cumplen los servicios mínimos que se anuncian en las estaciones. pic.twitter.com/lGP6fUJGjn — Hardcorcón (@Hardcorcon) November 17, 2026

En Cataluña, Rodalies ha reconocido que durante las primeras horas de la mañana únicamente circulaba alrededor de la mitad de los trenes previstos. La compañía ha atribuido esta situación al incumplimiento de los servicios mínimos por parte de los maquinistas y ha recomendado a los usuarios buscar alternativas de transporte.

Las consecuencias también se han dejado notar en la estación barcelonesa de Sants, donde las pantallas informativas muestran numerosas cancelaciones en prácticamente todas las líneas de Cercanías. Las alteraciones alcanzan igualmente a los servicios de alta velocidad, con supresiones como la del Ouigo previsto a las 7.35 horas entre Madrid y Barcelona.

Críticas de la Generalidad

La portavoz del Gobierno catalán, Sílvia Paneque, ha criticado el incumplimiento de los servicios mínimos en Rodalies. En declaraciones a Catalunya Ràdio, ha señalado que la circulación se sitúa alrededor del 45%, un porcentaje que ha calificado de "totalmente inadmisible" al encontrarse por debajo del 66% establecido para las horas punta.

El director de Rodalies, Òscar Playà, ya había remitido el lunes una carta a los maquinistas recordándoles su obligación de respetar los servicios mínimos para "garantizar el derecho a la movilidad".

La Generalidad había fijado una circulación mínima del 66% entre las 6.00 y las 9.30 horas y entre las 17.00 y las 20.30 horas, mientras que para el resto de la jornada había establecido un 33%. Sin embargo, los datos comunicados por Rodalies durante las primeras horas del paro reflejan un servicio inferior al programado.

ℹ️En aquests moments, els maquinistes de Rodalies no estan complint els serveis mínims programats durant la jornada de vaga. Actualment circula el 50% dels trens. ➡️Es recomana l'ús de transports alternatius i planificar els desplaçaments amb antelació: https://t.co/isHzZgh1gO — Rodalies Catalunya (@rodalies) November 17, 2026

Incidencias en Valencia y Asturias

En el núcleo de Cercanías Valencia, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido unos servicios mínimos del 75% durante las horas punta y del 50% en el resto de las franjas horarias. Renfe ha recomendado a los usuarios planificar con antelación sus desplazamientos ante las posibles alteraciones del servicio.

Por otra parte, Asturias también ha registrado una incidencia en su red ferroviaria, aunque sin relación directa con la huelga. Adif ha comunicado alrededor de las 7.35 horas la interrupción de la línea C7 entre Pravia y San Esteban debido a la caída de un árbol sobre la infraestructura.

El administrador ferroviario ha movilizado al personal necesario para restablecer la circulación lo antes posible y ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre ambas localidades.

Ante las alteraciones previstas durante el resto de la jornada, Renfe recomienda a los viajeros consultar el estado de sus trenes y organizar los desplazamientos con antelación.