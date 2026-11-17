La juez del Juzgado de Instrucción e Instancia Número 2 de Montoro ha dado a Adif un plazo de dos días para que le remita de nuevo la información que contenía un CD cuyos archivos no se pueden abrir. Estos contendrían la información extraída de las auscultaciones de la vía, es decir, la forma de comprobar el estado de la vía.

La magistrada requirió numerosa información al órgano dependiente del Ministerio de Transportes sobre el estado de las vías en las que se produjo el accidente de Adamuz, que segó la vida de 46 personas. Se trata del primer accidente de los dos que ha sufrido la misma vía en un lapso de tiempo de diez meses contando con la tragedia de Urda, Toledo, que segó la vida de 69 personas.

En una diligencia de ordenación de la magistrada a la que ha tenido acceso Libertad Digital, remite a Adif la orden de que vuelva a enviarle la información que contenía dicho CD, ya que los archivos que contenía no son legibles para el Juzgado. Estos contendrían la información extraída de las auscultaciones de la vía, es decir, la forma que tiene la operadora dependiente del Gobierno de comprobar el estado de la red ferroviaria en la que se produjo el accidente.

"Comprobado que el CD presentado por la Procuradora Miriam Martón Guillén, en nombre y representación de ADIF-AV en anexo de fecha 11/112026 aportando la documentación requerida por providencia de fecha 30/10/2026, da error al descomprimir la Carpeta 01.Auscultaciones, por el archivo corrompido GeoVia MadSev V2(2026.09.03).pdf, requiérase nuevamente a dicha parte para que en el plazo de dos días se presente el archivo original", explica la diligencia de ordenación.

Precisamente, este martes se ha conocido que un ciudadano anónimo que asegura ser técnico ferroviario con más de 30 años de experiencia ha presentado un escrito ante el Juzgado en el que asegura que fue despedido por negarse a fabricar material para las vías que era defectuoso. El técnico afirma conocer que ese material fue situado en las vías en las que se produjo el accidente de Adamuz y pide a la juez de Montoro que paralice cautelarmente el tráfico ferroviario en la vía Sevilla-Madrid.

El escrito asevera que el balasto —la gravilla que sostiene las vías— colocado en las vías de Adamuz es defectuoso provocando fricciones y roturas en las vías. Estas roturas y grietas solo pueden ser detectadas mediante la auscultación de las vías, información que es ilegible para el Juzgado después de que haya sido presentada por Adif Alta Velocidad.