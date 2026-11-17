La juez que investiga la invasión de Ceuta ha dado un plazo de tres días a la Guardia Civil para que identifique a la persona que fue identificada por el que fuera el jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta en la fecha de los hechos como confidente y que alertó de movimientos inusuales en la frontera con España.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, pidió el pasado 19 de octubre a la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta y a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta que identificasen a este confidente.

"Habiendo transcurrido un tiempo excesivo desde que se requirió a la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta para que identificasen a la persona identificada como 'Ahmed', residente en Benzú, y posible interlocutor constante y fiable de dicha comandancia, así como de los guardias civiles y/o policías que hubiesen podido contactar y tenido interlocución con el mismo; reitérese el requerimiento para que a la mayor urgencia, y, en todo caso, dentro del improrrogable plazo de tres días hábiles procedan a su cumplimiento", señala la providencia de la juez Tardón a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Por ello, deberá procederse a la identificación del mencionado 'Ahmed' y, en lo posible, a los guardias civiles y/o policías que hubiesen contactado y mantenido interlocución con el mismo, y una vez identificados, citarles a declarar como testigos en el presente procedimiento", señaló entonces la juez en su auto.

En ese mismo escrito la juez pedía al Ministerio del Interior, a la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, a la Ciudad Autónoma de Ceuta y al Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa, que coordina el servicio de Salvamento Marítimo en la zona de Ceuta, que remitiesen toda la información disponible acerca de "sobre el número de entradas registradas, retornos, devoluciones, rescates efectuados, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados desde el inicio del periodo investigado (30 de julio de 2026) hasta la recepción del oficio judicial acordando la presente medida".

Además, pidió al Ejército de Tierra "todos los informes de inteligencia y seguridad que se hayan emitido por la Comandancia de Ceuta en el intervalo de tiempo" incluido un informe al que se hace referencia en los documentos desclasificados por el Gobierno.