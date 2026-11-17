La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha informado a las partes personadas en la causa en la que estudia la invasión de Ceuta de la suspensión de la declaración del primer imputado en la causa: el exdelegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano.

La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 había llamado a declarar a Pérez Triano para este miércoles 18 de noviembre después de darle la condición de imputado la pasada semana. Se trata de la primera imputación del caso después de que varias de las declaraciones como testigos apuntaran a que la Delegación del Gobierno de Ceuta no informó de los avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ni a la Policía Nacional ni a los puestos fronterizos con Marruecos.

Según ha podido saber Libertad Digital, la magistrada ha decidido suspender la declaración sin conocerse el motivo que le ha llevado a hacerlo a tan solo unas horas de que Pérez Triano estuviese citado en la Audiencia Nacional. Fuentes jurídicas han destacado a este diario que, sin conocer el motivo, este tipo de retrasos puede deberse a algún tipo de contratiempo con las defensas.

La juez de la Audiencia Nacional ya llamó a declarar en calidad de testigo al que fuera su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz. Este fue el primer cargo en dimitir tras la invasión de Ceuta asegurando que existía una "evidente incompatibilidad" entre su versión y la de Miguel Ángel Pérez Triano, que había defendido la versión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El jefe de gabinete recalcó su carta de dimisión ante la juez de la Audiencia Nacional y aportó mensajes y pruebas materiales de que aquello que había asegurado en público era cierto.

Una de las cuestiones por las que su versión se contradecía es por la llamada de once minutos que Sanz mantuvo con un agente del CNI el día de antes de la invasión. Pérez Triano aseguró no conocer el contenido de esa llamada, mientras que su jefe de gabinete aseguró que le había informado de la misma, en la que el CNI habría reiterado sus avisos sobre el riesgo extremo de oleadas de inmigración irregular masiva.