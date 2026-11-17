La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ya ha hecho oficial el atrasar la declaración como imputado del exdelegado de Gobierno de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y ha designado una nueva fecha: será el 1 de diciembre, dos días después de las elecciones. La juez había fechado la declaración el 30 de noviembre, pero ha rectificado rápidamente su decisión al ser informada que el letrado defensor de Pérez Triano no podía acudir tal día por ser parte de la mesa electoral en Ceuta en las elecciones del 29 de noviembre.

Tal y como ha adelantado Libertad Digital, la magistrada decidía la suspensión de la declaración del que fuera máximo representante del Gobierno de Pedro Sánchez en Ceuta durante la invasión después de haberlo llamado a declarar como investigado para este miércoles 18 de noviembre. Se trata de la primera imputación del caso después de que varias de las declaraciones como testigos apuntaran a que la Delegación del Gobierno de Ceuta no informó de los avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ni a la Policía Nacional ni a los puestos fronterizos con Marruecos.

Así, en consonancia con lo explicado por este diario, la juez ha tomado esta decisión debido a un cambio en la representación del investigado: "Dada cuenta; por recibido escrito (67.363/26 – act. 1.278 a 1.280) de la Procuradora de los Tribunales Dª Almudena Galán González; únase al expediente digital y, visto su contenido se la tiene por personada a ella y al letrado D. Clemente Cerdeira Monterero para representar y asistir legalmente, de manera respectiva en las presentes diligencias, al investigado D. Miguel Ángel Pérez Triano. Dese acceso al expediente judicial electrónico de las presentes diligencias".

En este sentido, la juez ha decidido aplazar la convocatoria hasta el término de la campaña electoral para que así los letrados tengan tiempo de ponerse al día con la causa, que maneja una ingente cantidad de documentación al respecto de la invasión de Ceuta. "Respecto a la petición de suspensión de la declaración, acuerdo dejar sin efecto el señalamiento previsto para el próximo día 18 de noviembre de 2026 y señalar para la declaración de D. Miguel Ángel Pérez Triano, en calidad de investigado, el próximo día 1 de diciembre de 2026 a las 10:00 horas", asevera la providencia a la que ha tenido acceso este diario.

En este marco, recuerda que tendrán acceso a la documentación de la causa, a excepción de las dos piezas declaradas secretas: la pieza de investigación tecnológica y aquella en la que se enmarcan las diligencias de información reservada.

La juez de la Audiencia Nacional ya llamó a declarar en calidad de testigo al que fuera su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz. Este fue el primer cargo en dimitir tras la invasión de Ceuta asegurando que existía una "evidente incompatibilidad" entre su versión y la de Miguel Ángel Pérez Triano, que había defendido la versión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El jefe de gabinete recalcó su carta de dimisión ante la juez de la Audiencia Nacional y aportó mensajes y pruebas materiales de que aquello que había asegurado en público era cierto.

Una de las cuestiones por las que su versión se contradecía es por la llamada de once minutos que Sanz mantuvo con un agente del CNI el día de antes de la invasión. Pérez Triano aseguró no conocer el contenido de esa llamada, mientras que su jefe de gabinete aseguró que le había informado de la misma, en la que el CNI habría reiterado sus avisos sobre el riesgo extremo de oleadas de inmigración irregular masiva.

Mismo día que las hijas de Zapatero

Curiosamente, se trata del mismo día en el que se encuentran citadas como imputadas las hijas del exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero: Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Estas habrían participado en la trama de blanqueo de capitales presuntamente ideada por el expresidente para cobrar mordidas a cambio de su influencia en el Gobierno de Pedro Sánchez.