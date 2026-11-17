Nuevo revés administrativo para la estrategia de los socialistas de tratar de silenciar las críticas hacia la inoperancia de Moncloa. La Junta Electoral de Zona de Ceuta ha desestimado y archivado de forma íntegra la denuncia presentada por el PSOE contra el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, a quien acusaban de haber incurrido en conductas electoralistas al censurar con dureza la gestión migratoria de Pedro Sánchez.

El partido gubernamental pretendía sancionar al dirigente autonómico alegando una supuesta vulneración del deber de neutralidad institucional. Según los socialistas ceutíes, la comparecencia vulneraba la legalidad al realizarse en las dependencias oficiales de la corporación —ante un atril con el escudo autonómico y las enseñas institucionales— utilizando medios públicos de Presidencia para arremeter contra la labor del Ejecutivo central.

Frente a las pretensiones del PSOE, la resolución de la autoridad electoral determina el archivo de las actuaciones al constatar que Vivas no realizó ningún acto de propaganda electoral. Su intervención, celebrada el pasado 3 de noviembre, se limitó a ofrecer un balance de gestión con motivo de los tres meses transcurridos desde la invasión de inmigrantes que golpeó el perímetro fronterizo los días 30 y 31 de julio.

Durante aquella comparecencia, el mandatario popular denunció que el jefe del Ejecutivo es el único "responsable" del descontrol en la frontera y alertó de las consecuencias de la inacción estatal. En este sentido, Vivas censuró que el Gobierno central pretenda convertir a la ciudad española en un "macro-CETI" con más de 11.000 plazas, desbordando por completo la capacidad asistencial y los servicios públicos locales.

Con este archivo, el órgano electoral tumba el intento socialista de amordazar el debate político sobre la permeabilidad fronteriza. La resolución ampara el deber del presidente autonómico de rendir cuentas ante los ciudadanos e informar públicamente sobre una crisis migratoria continuada que compromete la seguridad y la estabilidad de Ceuta.