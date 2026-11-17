El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional ha remitido una ampliación del informe conocido esta semana a la juez que desvela mediante la geolocalización de los móviles que los organizadores de los grupos de redes sociales traspasaron la frontera durante la invasión para ordenar las oleadas de invasión masiva.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha recibido esta ampliación de información que destaca las conexiones entre los conocidos como "dinamizadores del mensaje" en redes sociales para alentar la invasión con altos mandos de los servicios de inteligencia marroquí.

"Entre otros resultados obtenidos de toda esta actividad de identificación, este Centro ha detectado conexiones digitales entre algunos de los perfiles que en el informe inicial se calificaron como 'Administradores' y 'Dinamizadores' y ciertos perfiles o números de teléfono que pudieran pertenecer a miembros de las estructuras de seguridad pública de Marruecos", explica el CENIF en un nuevo informe al que ha tenido acceso Libertad Digital. Se refieren a aquellos que organizaban los grupos de redes sociales que se dedicaban a dar órdenes a los invasores.

Estos estaban en el proceso antes, durante y después de la invasión organizando en todo momento a los invasores. "Quienes elaboran el mensaje de entrada irregular, lo difunden y lo dinamizan, consiguen que llegue a los destinatarios finales y efectivamente entran en España-Ceuta", explica el informe en un contexto en el que los sucesivos testigos han indicado que había personal de los servicios de inteligencia marroquíes entre los invasores para organizar a los mismos.

De hecho, al menos 23 de los administradores de los grupos pasaron la frontera. Una cifra con la que hay que tener en cuenta, según destaca el informe, que muchos de los invasores perdieron su teléfono móvil durante el traspaso de la frontera o incluso se deshicieron de los terminales a propósito para destruir pruebas.

"A ello se suma que, según las declaraciones recabadas entre los propios migrantes, parte de ellos extraviaba los dispositivos durante la travesía o se desprendía voluntariamente de los mismos, lo que dificulta adicionalmente la comprobación de su actividad digital previa y su posible vinculación con los grupos monitorizados", explica antes de detallar que, a pesar de las dificultades, se han encontrado esos 23 teléfonos que cruzaron la frontera.

Estos hechos refuerzan la hipótesis de que los organizadores de la invasión estaban coordinados por con los servicios de inteligencia marroquíes: "La proximidad que prefiguran las relaciones con miembros de estructuras de seguridad, aun a través de perfiles de enlace, sumada a la elevada frecuencia de repetición de este esquema relacional (INVESTIGADO - PERFIL ENLACE - MIEMBRO CUERPO SEGURIDAD) resulta poco habitual en usuarios convencionales".

De esta manera, el hecho de que tengan agendas concurrentes con un gran número de teléfonos empleados por los miembros de la Seguridad e Inteligencia de Marruecos se puede explicar de dos maneras: "desde la pertenencia de los propios perfiles de enlace a esas estructuras de seguridad, hasta la posibilidad de que se trate de personas que trabajen para ellos o estén en contacto con ellos".

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