Pedro Sánchez es un experto en escabullirse a la hora de responder preguntas incómodas. Lo lleva haciendo más de ocho años en el Congreso, donde nunca responde a lo que se le pregunta, convirtiendo las sesiones de control al Gobierno en sesiones de control a la oposición. También escapando al control de los medios de comunicación, mediante comparecencias de prensa absolutamente controladas y tasadas, en las que tampoco responde a las preguntas incómodas, las pocas veces que estas se producen, o simplemente aceptando sólo ser entrevistado por periodistas y medios que no ejercen su función de control al poder.

El ejemplo más reciente, la bochornosa entrevista, si puede llamarse así a lo que vimos en La Séptima, en la que Alba Carrillo y Marta Márquez llevaron al presidente del Gobierno al terreno en el que se siente cómodo: el terreno del "amor". ¿Para qué hablar de gestión, de vivienda, de accidentes de trenes y de la cesta de la compra? Lo importante ahora es blanquear la imagen de Begoña Gómez, convertida en heroína del feminismo y en el último as que Sánchez se ha sacado de la manga durante la campaña, según se le han ido cayendo los apoyos uno tras otro. Y ahí pudimos ver a una arrobada Alba Carrillo encimando a Pedro Sánchez para decirle cosas tan importantes para el futuro de España como que "has debido de ser un chulazo y ella es guapísima", a lo que Sánchez, complacido, respondió que "ella es una rompecorazones".

De Alba Carrillo a Franganillo

Frente a este tipo de entrevistas, anoche Pedro Sánchez no lo tuvo tan fácil en Telecinco. Pasar de Alba Carrillo a Carlos Franganillo ha debido ser todo un shock, entre otras cosas porque Carlos Franganillo no se dejó engatusar por la verborrea del presidente, que utiliza la táctica de hablar sin parar, dando largos rodeos y no contestando a lo que se le pregunta. O atacando a la oposición, a la que culpa de todo lo que él ha gestionado mal, no asumiendo nunca su responsabilidad, pese a llevar más de 8 años al frente del Gobierno. Si hasta de los accidentes de Urda y Adamuz ha culpado a Rajoy.

En redes sociales se ha destacado la entrevista de Franganillo como la primera en esta campaña electoral del 29-N en la que a Sánchez se le ha visto incómodo, e incluso desquiciado por momentos. Los defensores de Sánchez, para atacar al entrevistador, por no dejar a Sánchez explicarse. Los demás, para destacar que el presidente pierde el control en cuanto se le repregunta o se le aprieta un poco para que no se vaya por las ramas, su táctica habitual.

¿Cambios de opinión o mentiras?

Una de las primeras preguntas que le hizo Carlos Franganillo fue sobre sus promesas electorales y sus cambios de opinión, y más concretamente sobre dónde está la frontera entre un cambio de opinión y una mentira o engaño a los votantes. "Si la posición que uno tiene es modificada, pero el horizonte hacia el que va es el mismo, hay una coherencia dentro de lo que uno puede practicar, además de proponer", respondió Sánchez, destacando el papel de Salvador Illa en este sentido.

Su perorata fue replicada por Franganillo para echarle en cara que no lo dijese en la campaña electoral, sino sólo cuando necesitó los votos de Junts. Y ahí vuelve a dejar Sánchez claro su cinismo: "Hice de la necesidad, virtud". Sería más honesto decir "de mi necesidad, virtud", aunque el presidente a posteriori lo haya revestido de la necesidad de normalizar la convivencia en España y Cataluña, y sobre todo, del objetivo fundamental de esa amnistía: evitar la alternancia democrática, que para Sánchez no es buena si esa alternancia implica un Gobierno de la derecha.

Sánchez no debate: descalifica.

Cuando no puede defender su gestión, recurre al miedo y a las etiquetas. España no necesita un presidente que demonice a la oposición, sino q responda por sus fracasos. ¡Menos propaganda y más responsabilidad!#SánchezEnT5 pic.twitter.com/tak0kjA141 — AGlez | 🇪🇸 🇨🇺 (@AGL1960) November 16, 2026

Ceuta y La Mareta

Uno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando Franganillo le preguntó, entre varias cosas, por su mala gestión en materia de vivienda, durante la dana y su actuación durante la invasión de Ceuta yéndose a Lanzarote de vacaciones. Por las caras y los gestos del presidente, no le sentaron nada bien la pregunta y repreguntas del periodista, que al final hicieron que soltase que "por supuesto que tengo derecho a estar con mi familia durante unos días al año. Y trabajé desde allí. Da la sensación de que estar en Canarias es solo estar de vacaciones", después de dar largas y explicaciones sobre que él es "un presidente 24/7 sin importar el código postal", cuando Franganillo lo que le preguntaba era por lo simbólico de una Ceuta invadida por 100.000 personas y un presidente de vacaciones en La Mareta.

Pedro Sánchez, sobre la gestión del Gobierno durante los primeros días de la crisis de Ceuta: "Yo soy presidente del Gobierno 24/7 con independencia de cuál sea el código postal" #SánchezEnT5 > https://t.co/AXvog0mEKc pic.twitter.com/3ZePV3creX — Informativos Telecinco (@informativost5) November 16, 2026

Incómodo, titubeante e inseguro

El presidente del Gobierno estuvo incómodo, titubeante e inseguro, como han destacado en X en varios cortes de la entrevista. Como en este en el que Franganillo quiere preguntarle sobre corrupción, y Sánchez quiere colocar su discurso sobre inversión en la red ferroviaria.

Mirad las caras de Sánchez cuando el entrevistador le corta la turra y le repregunta insistiendo en el asunto por el que le ha preguntado. Lo saca de quicio. pic.twitter.com/SoO31T6Qej — Javi Cabello (@ciudadanoalt) November 16, 2026

Ni siquiera es capaz de dar con seguridad la cifra de inversión en la línea Madrid-Sevilla, que además no sirve para distraer al periodista, que le replica que sigue siendo una inversión insuficiente en la red ferroviaria, y retoma su pregunta sobre corrupción y qué decisiones ha tomado sobre los graves casos que han afectado a su Gobierno y partido.