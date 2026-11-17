Con Ceuta todavía invadida por Marruecos desde el mes de julio, cuando más de 80.000 inmigrantes ilegales tomaron la ciudad española, Pilar Bernabé, la cabeza de lista del PSOE en Valencia, ha pedido el voto de la comunidad marroquí para Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Los socialistas juegan con el miedo y aseguran que si Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal llegan a Gobernar, los marroquíes perderán todas las ayudas y beneficios que tienen ahora mismo con el Gobierno actual.

Lo ha hecho en un encuentro celebrado el pasado domingo en la sede de Casa Marruecos, en Quart de Poblet (Valencia), un municipio situado en el área metropolitana de Valencia. El encuentro, organizado por Casa Marruecos y Jovesólides, llevaba por título "Nuestra voz y nuestro voto cuentan. Frente a la morofobia y el racismo" y reunió a cerca de 300 personas, muchas de ellas, mujeres con velo.

En dicho evento, la socialista Pilar Bernabé defendió a Marruecos diciendo que "cada mañana, este país se levanta también con las manos de quienes llegaron de lejos. Su talento, su generosidad y su trabajo hacen mejor a España. Por eso el Gobierno de Pedro Sánchez ha regularizado a 200.000 personas en esta tierra. Hoy, en Quart, Casa Marruecos y JoveSólides nos han abierto su casa para explicar nuestras propuestas, en una sala llena de mujeres que plantan cara al racismo. El 29 de noviembre, que gane esa España frente a quienes solo siembran odio".

Las palabras de la candidata socialista en Valencia han generado mucha polémica y críticas de Vox, la formación contraria a la inmigración y al régimen de Mohamed VI. Santiago Abascal ha sido contundente con la socialista Bernabé y ha dicho en sus redes sociales que "puede que las próximas elecciones sean las últimas que decidan los españoles. En eso están trabajando Sánchez y sus cómplices de dentro y de fuera. Pero todavía una gran movilización puede detener la violencia, la manipulación y el fraude que preparan. Vota para que no te sustituyan".

El candidato de Vox ha alertado de que España va camino de convertirse en Francia y cree que llegará un momento en el que los inmigrantes nacionalizados sean mayoría, algo que puede alterar los resultados de los comicios como se está viendo en Francia.

Es importante señalar que la nacionalidad extranjera más numerosa en España es la marroquí. Y es que, según el INE, en el año 2025, eran 968.999 los residentes en España con nacionalidad marroquí a 1 de enero de 2025, de los cuales, unos 300.000 podrán votar en los comicios. Y el PSOE, ante la falta de votos que tiene a una semana y pico de las elecciones generales y con la mayoría de encuestas en su contra, se está movilizando para pescar el apoyo de la comunidad marroquí en España para poner de nuevo en La Moncloa a Pedro Sánchez otros cuatro años más y derrotar así al bloque de derechas.

Marruecos pide el voto para el PSOE

No hay que olvidar tampoco que desde el país vecino se han hecho varias campañas para que los marroquíes residentes en España cojan la papeleta de Pedro Sánchez en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Varios analistas del país vecino defendieron esta acción advirtiendo que si el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y Vox, la formación de Santiago Abascal, llegaban al Gobierno perderían todas las ayudas económicas y beneficios que tienen con el actual Ejecutivo socialista. "Tenemos que ayudar a Sánchez para que él nos ayude", dijo uno de los analistas marroquíes en sus canales de comunicación.