El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó las instalaciones de la empresa Escribano Mechanical & Engineering una semana antes de adjudicarle un contrato a dedo de 36 millones de euros junto a la sociedad Hersill S.L. para la compra de respiradores en abril de 2020, en lo peor de la pandemia. Durante la visita, se dejó fotografiar junto a los hermanos Ángel y Javier Escribano antes de comenzar una ristra de contratos continuados que hicieron aumentar por ocho su facturación en cinco años.

La Fiscalía Anticorrupción se encuentra investigando una serie de adjudicaciones públicas de contratación militar junto con préstamos a interés 0% realizados por el Gobierno de Sánchez en materia de Defensa por valor de más de 6.000 millones de euros. Para el Ministerio Público, existen indicios de "graves irregularidades" en las contrataciones, que no se encuentran en el marco de la transparencia habitual debido a su posible afección a la seguridad del Estado y que le fueron adjudicados a Escribano en una estrategia conjunta con Indra.

Libertad Digital ha tenido acceso a la información que obra en las diligencias que mantiene abiertas la Fiscalía. Ya en la denuncia presentada por un particular, se describe que el inicio de la relación de presunto favoritismo entre el Consejo de Ministros y Escribano se da en 2020, cuando el primero le adjudica un contrato de 36.054.007 euros para el suministro de equipos de respiración pulmonar.

Según explica la denuncia y como queda reflejado en la propia página web de La Moncloa, Sánchez realizó una visita oficial a la sede de Hersill junto con los hermanos Escribano el día 3 de abril de 2020. Siete días más tarde, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la adjudicación. Se trata del primer episodio documentado de la relación de favoritismo y supuso para Escribano una gran importancia económica y política.

"Económicamente supuso un salto inmediato en la facturación de Escribano -pasó de los 44,2 millones en 2019 a los 73,5 millones en 2020-", recoge la denuncia antes de hablar del efecto político de la visita de Sánchez y el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, a la sede: "Les otorgó una visibilidad institucional inédita para una empresa hasta entonces desconocida fuera del sector industrial". Con todo ello, se trataba de una adjudicación a una empresa que "carece de experiencia en el sector" sanitario.

Sánchez junto a Salvador Illa y los dirigentes de Escribano en la visita

Fiscalía pide información a Sanidad y a Correos

A raíz de la citada denuncia, la Fiscalía Anticorrupción ha llevado a cabo varias diligencias con el objetivo de descubrir las presuntas irregularidades. En primer lugar, ha requerido a la empresa Hersill que le remita los albaranes de entrega y toda la información disponible acerca de medio centenar de facturas emitidas sobre los respiradores para que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional los analice.

De la misma forma, pidió a la Agencia Tributaria que le remitiese las declaraciones anuales de operaciones con terceras personas de la sociedad Escribano Mechanical & Engineering, S.L. correspondientes a los años 2020 y 2021. Asimismo, ha pedido al Ministerio de Sanidad que le entregue todos y cada uno de los correos que se recibieron en aquel que habilitaron para recibir ofertas de proveedores privados en plena pandemia.

Anticorrupción busca acreditar si es que la adjudicación de los respiradores se tramitó por esta vía ordinaria o si, como pasó en los contratos por los que fue condenada la trama Koldo en el Tribunal Supremo, recibieron un trato especial. Asimismo, la Fiscalía ha pedido a Correos que le transmita toda la documentación posible sobre los contratos que suscribió para el transporte de dichos respiradores.

Cabe destacar que un juzgado de Madrid ya archivó una denuncia referente a este contrato concreto, si bien no se enmarcaba en una concesión de adjudicaciones y contratos mayor, como sería el caso que se encuentra sobre la mesa de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público apunta a la posible comisión de presuntos delitos de fraude en la contratación, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.