Un ciudadano anónimo que asegura ser técnico ferroviario con más de 30 años de experiencia ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción e Instancia Número 2 de Montoro en el que asegura que fue despedido por negarse a fabricar material para las vías que era defectuoso. El técnico afirma conocer que ese material fue situado en las vías en las que se produjo el accidente de Adamuz y pide a la juez de Montoro que paralice cautelarmente el tráfico ferroviario en la vía Sevilla-Madrid.

La principal vía que conecta la capital con Andalucía mantiene un paro en el tráfico ferroviario después del accidente de Urda (Toledo), el segundo choque mortal en un lapso de tiempo de diez meses en la vía dejando un saldo de 116 fallecimientos a causa de los accidentes de tren. El Ministerio de Transportes pretende abrir la circulación de la vía el próximo mes de diciembre para restablecer el paso ferroviario en el primer corredor de alta velocidad que tuvo el país.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el técnico asegura que le corresponde una responsabilidad civil y que debe informar de ciertas irregularidades en la vía en la que se produjo el accidente de Adamuz, que segó la vida de 46 personas. "Observando que las indagaciones se están derivando hacia distintas hipótesis sin dar con la causa raíz del problema, me veo en la obligación moral y en el deber técnico de dar un paso al frente para facilitar de forma totalmente desinteresada la labor de Su Señoría y de los investigadores, aportando luz sobre la verdadera causa del deterioro de la infraestructura ferroviaria", explica el escrito en el que pide adquirir la condición de testigo protegido para no ser identificado en ningún momento.

El testigo asegura ser un profesional "en la fabricación, selección y control de calidad de áridos y balasto —la capa de grava o granito que sustenta las vías— para infraestructuras ferroviarias, poseyendo un conocimiento técnico especializado sobre la normativa de Adif, caracterización petrográfica y ensayos mecánicos de materiales". Así, explica que fue despedido después de sus 30 años de experiencia por negarse a dar el visto bueno a un balasto defectuoso, que provoca grietas en las vías por su inestabilidad.

"El balasto instalado en las obras de arreglo y mantenimiento del tramo de Adamuz e incumplidor de la normativa técnica de Adif proviene de la cantera en la que prestaba mis servicios. Dicho material es defectuoso por un exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de la circulación, lo que provoca la generación de finos, la pérdida de asentamiento y la pérdida de firmeza en la banqueta de la vía", explica apuntando a que conoce de primera mano que en la misma vía y en el punto kilómetrico afectado se instaló un balasto defectuoso.

En este marco, se pone a disposición de la juez de Montoro para estar presente en las incautaciones del material afectado, participando desinteresadamente en la inspección ocular de las vías, así como en la toma y el análisis de las muestras. Esta toma de muestras, asegura, es completamente viable teniendo en cuenta la normativa de Adif, que habría sido incumplida con la instalación de este balasto.

En este sentido, delimita las pruebas de rayos X y los análisis que se deben realizar para conocer a la perfección el estado y el material del balasto con el objetivo de que la juez lo ordene. Además, le pide que plantee medidas cautelares en la paralización del tráfico ferroviario más allá del paro actual causado por el accidente de Urda con el objetivo de no poner en riesgo la salud de más viajeros.