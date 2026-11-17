Vox ha vuelto a poner el foco en el ámbito educativo con una batería de medidas centradas en los comedores escolares, la integración de los alumnos y la unificación del sistema a nivel nacional. La cabeza de lista de la formación al Congreso de los Diputados por Almería, Rocío de Meer, ha reiterado el compromiso de su partido de "poner fin a los menús halal" que puedan ofrecerse en los centros educativos públicos y concertados.

Según ha trasladado el partido a través de una nota de prensa, la estrategia de Vox en caso de llegar al Ejecutivo central pasa por establecer políticas que prioricen el consumo de "producto español en los comedores escolares". Desde la formación subrayan que el objetivo es garantizar una alimentación basada en productos "frescos, de calidad y proximidad" como vía para "reforzar" tanto la "soberanía" como la "seguridad alimentaria" de España.

No ralentizar el curso

Otro de los ejes expuestos por De Meer afecta directamente a la organización de las clases ante la llegada de nuevos estudiantes. La dirigente de Vox ha advertido de que, actualmente, para lograr que avancen los alumnos que proceden de otros países o que se incorporan al centro una vez ya ha comenzado el curso escolar, "se tiene que parar el normal funcionamiento de la clase".

Para evitar esta situación, el partido propone la creación de aulas específicas "de nivelación" o de apoyo, diseñadas para que estos estudiantes puedan "alcanzar el nivel requerido antes de incorporarse a su clase correspondiente". En palabras de la candidata por Almería, esta medida ofrece un doble beneficio: "No solo les proporcionará mayores posibilidades de éxito, sino que, además, beneficiará a sus compañeros al no ralentizar sus avances en el curso académico".

Fin del "adoctrinamiento"

En el plano curricular, Rocío de Meer ha señalado como prioridad de su formación la eliminación de los "contenidos ideológicos" que consideran ajenos a las materias estrictamente académicas. "El adoctrinamiento va a desaparecer de las aulas si depende de Vox", ha sentenciado la candidata durante su intervención.

Finalmente, el programa educativo detallado por el partido busca garantizar una "igualdad real" de oportunidades para "todos los alumnos españoles". Para ello, Vox plantea la unificación del currículo escolar en toda España, el refuerzo de la inspección educativa y las evaluaciones de ámbito nacional, la recuperación de las reválidas y la implantación de una EVAU única en todo el territorio nacional.