El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez de la Audiencia Nacional designar él dos nuevos peritos para desacreditar los métodos utilizados por la Joyería Yanes y volver a realizar una tercera valoración de las joyas.

El exlíder del PSOE ha intentado sin éxito impedir en varias ocasiones que la Joyería Yanes valorase las joyas encontradas en su despacho porque, a su juicio, iba a tender a aumentar su precio por unas declaraciones que había realizado el director de la Joyería en televisión por meras fotografías en las que apuntaba a los 2 millones de euros. Finalmente, la Joyería Yanes las tasó en un millón de euros, contradiciendo el augurio de Zapatero. Esta tasación era casi 300.000 euros más baja que la anterior realizada por la casa Ansorena.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el expresidente busca ahora desacreditar los métodos de valoración utilizados por Yanes para dictar que las joyas valen en torno al millón de euros. Para ello, pide la designación de dos joyeros de Valencia con los que pretende auditar el trabajo de los peritos de Yanes para comprobar si su tasación se ha realizado de forma correcta. Además, en caso de comprobar que los peritos de Yanes no han realizado, a sus ojos, una buena tasación, pide que sus peritos realicen una nueva tasación.

"Los peritos deberán examinar el método con el que el informe de Yanes obtiene el valor de reposición y la razonabilidad de la valoración obtenida, realizando su propia valoración atendiendo a la metodología seguida por YANES, en caso de resultar discrepante", explica el escrito presentado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4.

"Asimismo, estimarán el valor de fabricación, el valor de mercado, el valor comercial minorista y el valor de mercado secundario de las piezas intervenidas", asevera recriminando a la Joyería Ansorena que no aportase estos criterios en su anterior valoración. "En caso de que las conclusiones de los peritos designados sean discrepantes en algún extremo con las conclusiones emitidas por Joyería YANES, analizarán los motivos por los que pueda haberse producido esa discrepancia y si han observado algún error material o de juicio técnico en las apreciaciones de la pericia judicial", asevera Zapatero en su escrito presentado ante Calama.

En concreto, se trataría de una práctica pericial contradictoria a la ya realizada y, para ello, pide designar él a dos peritos de Valencia: "Los peritos designados para realizar el informe pericial a propuesta de esta parte son D. David Mellado Ortiz, tasador de joyas, joyero-gemólogo, perito judicial colegiado (nº 01382 ASPERJURE), y experto en diamantes y piedra de color y a Dª Rosa Mª Moreno García, gemóloga y tasadora de alhajas (socia nº 0248 de la Asociación española de tasadores de alhajas, AETA) y profesora en los Estudios de Gemología de la Universidad de Valencia".

Para llevar a cabo esta prueba pericial contradictoria, necesitarían estar en contacto con las joyas, por lo que pide al juez que les autorice a realizar una valoración en persona de las mismas, algo que, con Yanes y Ansorena, contó con la supervisión de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.

"El reconocimiento pericial se practicará en el lugar y con las prevenciones que el Tribunal determine, y se solicita del Tribunal que autorice a los peritos para realizar fotografías, mediciones y ensayos no destructivos sobre las piezas, incluido el análisis del metal por fluorescencia de rayos X, en presencia de la Unidad encargada de su custodia y con levantamiento de acta de cada operación", asevera el expresidente del Gobierno en su escrito.