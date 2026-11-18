El juez de Plaza de Castilla que investiga el rescate de Air Europa ha aceptado la petición de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de declarar por videoconferencia el próximo lunes 23 de noviembre evitando así el paseíllo ante los periodistas.

Cuando se aprobó el rescate, Aagesen era secretaria de Estado de Energía y formaba parte, como vocal, del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el órgano de la SEPI que examinaba y daba el visto bueno a las operaciones antes de elevarlas al Consejo de Ministros. Por ello, el juez José María Escribano la había citado el próximo lunes, para que declare como testigo acerca del proceso de aprobación del rescate de 470 millones de euros a la aerolínea, cuyos responsables se reunieron con varios dirigentes del Gobierno de Pedro Sánchez antes de la concesión de la ayuda.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el titular del Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid accede a la petición de la ministra: "Dada cuenta presentado escrito vía e-mail por doña Sara Aagesen Muñoz, únase, de conformidad con el artículo 412 d la Lecrim, se accede a que la declaración en calidad de testigo de doña Sara Aagesen Muñoz, se realice mediante sistemas de videoconferencia con su domicilio o despacho oficial, debiendo comunicar el sistema utilizado de comunicación a los efectos de determinar la compatibilidad con el sistema utilizado en esta sede".

El juez toma esta decisión después de que el Ministerio haya realizado la solicitud vía email alegando que la ley recoge esta posibilidad de cara a que no se "perturbe" el ejercicio en el cargo en el que se encuentra la persona llamada a declarar. Así, pedía "evitar desplazamientos innecesarios".

"La declaración por videoconferencia desde el despacho oficial de la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe considerarse como lugar seguro sobre intervención en actos procesales mediante presencia telemática, conforme a lo previsto en el artículo 62.3 del Real decreto ley seis/2023", explica el escrito remitido por la Secretaría del Ministerio.

José María Escribano admitió a trámite una querella presentada por PP y Vox por el rescate de Air Europa imputando al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este declaró en sede judicial reconociendo reuniones con los responsables de la aerolínea; pero enmarcó dichos encuentros en un proceso habitual y ordinario para informar de las condiciones del rescate. En estas reuniones habría estado Javier Hidalgo, hijo de Pepe Hidalgo —dueño de Globalia—, persona cercana al exministro de Transportes José Luis Ábalos, y que también habría mantenido reuniones con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.